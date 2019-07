Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca: “È quasi tutto pronto”

Sossio e Ursula si preparano alla nascita della figlia Bianca: la coppia del Trono Over non vede l’ora di conoscerla

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti ad accogliere la loro prima figlia femmina. La coppia del Trono Over, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelano che tutto sta procedendo per il meglio. La pancia diventa sempre più grande, sottolinea Ursula. Ma la Bennardo ammette di non potersi assolutamente lamentare, l’importante per loro è che Bianca stia bene. Ed ecco che in attesa della sua nascita, la coppia di Uomini e Donne sta preparando il tutto per accoglierla nel migliore dei modi. In questi mesi, proprio questo è il periodo più bello per Ursula e Sossio. La Bennardo racconta di aver già acquistato i passeggini e tantissimi vestitini. Ora stanno attendendo la culla e la cameretta di Bianca è quasi pronta. La coppia si sta preparando per la loro prima figlia femmina. Ricordiamo che sia Sossio che Ursula hanno altri figli, tutti maschi.

“Sia per me che per Sossio, tra i momenti più belli di questi mesi spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca”, dichiara Ursula, nel corso dell’intervista. “È quasi tutto pronto”, rivela la Bennardo, che sta vivendo uno dei periodi più entusiasmanti della sua vita. Entrambi, infatti, non vedono l’ora che Bianca nasca: “Siamo molto ansiosi di conoscerla, non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora che nasca, ormai il conto alla rovescia è iniziato”. Per tale motivo, i due si sono già messi all’opera per accoglierla al meglio, tanto che “la sua cameretta è in fase di preparazione”. La piccola, come l’Aruta rivela, nascerà nei primi quindici giorni di ottobre. Sarà per il calciatore e per l’ex dama uno dei giorni più emozionanti della loro vita.

Sossio e Ursula, i valori e gli insegnamenti che hanno già deciso di dare alla loro prima figlia femmina

“Voglio insegnare a Bianca l’autostima e voglio assolutamente che per lei l’onestà sia un valore importante”, questi sono i valori che Ursula vorrebbe insegnare a sua figlia. Oltre ciò, Sossio è sicuro che da sua figlia pretenderà una certa serietà. Non vuole assolutamente che sia “una donna facile”, al contrario desidera che sua figlia si renda conto di quanto vale. Nel frattempo, la coppia si gode questi magici momenti di attesa, smentendo qualsiasi notizia su loro presunte crisi.