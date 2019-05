Sossio e Ursula, Bennardo svela: passato ‘piatto’ e eventi inaspettati

Sossio e Ursula di Uomini e Donne presto genitori. La Bennardo si confida: l’educazione di Bianca, gli eventi inaspettati al fianco di Aruta e quella decisione che le ha cambiato la vita

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, trepidante attesa. I due volti noti del Trono Over di Uomini e Donne hanno annunciato di recente di aspettare una bambina per la gioia loro e dai tanti fan che li seguono. L’ex dama ha raccontato al magazine del programma di Maria De Filippi come sta vivendo questo momento, confessando anche in che modo lei e il compagno hanno intenzione di educare il loro frutto d’amore che sarà chiamato Bianca. Spazio pure all’argomento matrimonio e ai ricordi del passato, in particolare alla decisione che le ha cambiato la vita. Dalla serie: quando tutto è cominciato negli studi della trasmissione, chi l’avrebbe mai detto.

“Voglio crescerla come ho cresciuto gli altri miei tre figli. Sono forti e responsabili. Sono stata una mamma dolce, ma anche molto severa ed esigente”, spiega fin da subito Ursula che poi si abbandona ai ricordi di quando ha conosciuto Sossio, decidendo di partecipare a Uomini e Donne. “Era un periodo un po’ piatto della mia vita, tutto casa e lavoro”. La Bennardo spiega che lo sbarco nel popolare salotto orchestrato da Queen Mary fu dovuto alla mancanza di pochi stimoli quotidiani e, quindi, dalla voglia di catapultarsi in una nuova avventura. Tuttavia confida che mai avrebbe creduto in così breve tempo di trovare “l’uomo della sua vita”. Ancor più inaspettata è stata la gravidanza a 37 anni: “Tutto è successo in un anno, a entrambi (lei e Sossio, ndr) si è stravolta la vita.”

“Il matrimonio non è imminente, ma rimane un nostro progetto e desiderio”

Ursula torna sull’educazione che ha intenzione di dare a Bianca, augurandosi che “diventi” come lei, “sensibile, ma anche forte e determinata”. E se un giorno la figlia volesse fare Uomini e Donne? “Non avrei nulla in contrario… ma dovrò verificare che abbia un carattere forte per sostenere il giudizio della gente“. Infine, ha parlato nuovamente della questione matrimonio, che al momento ‘non s’ha da fare’: “Abbiamo un’altra priorità ed è tutto rimandato. Bianca sarà presente, accanto alla sua mamma, non so ancora se sarà piccolissima o già camminerà. Il matrimonio non è imminente, ma rimane un nostro progetto e desiderio.”