Sossio e Ursula, Bennardo in confidenza: gravidanza e corpo che cambia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti a diventare genitori. L’ex dama del Trono Over è raggiante e si è confessata al settimanale Uomini e Donne Magazine, spiegando come sta vivendo la gravidanza a 36 anni. Innanzitutto, tiene a sottolineare la cosa più importante, cioè che al momento tutto procede per il meglio e si sente in gran forma, a parte qualche piccolo fastidio inerente a delle nausee. Nulla di preoccupante. Ursula lo sa, anche perché se è la prima gravidanza al fianco di Sossio, non è la prima in assoluto. La Bennardo è infatti già madre di tre figli. Anche Aruta è già padre di due figli.

Per Ursula sono passati 15 anni dalla sua ultima gravidanza. Avrebbe mai creduto di diventare ancora madre? “Era un mio desiderio ben prima di incontrare Sossio, ma ho sempre creduto che non avrei mai avuto il coraggio, o incontrato l’uomo giusto, per fare un altro figlio”, ha confessato al Magazine. Poi ha aggiunto: “Invece per fortuna le cose sono andate in maniera diversa“. L’ex dama ha ribadito che il bebè è stato fortemente voluto o meglio “voluta”, visto che arriverà una bimba. “Fisicamente non sento alcuna differenza rispetto alle precedenti gravidanze… Mi sento in gran forma”, ha chiosato.

Ursula ha confidato di stare affrontando la gravidanza “da adulta”, con un poco di ansia che non c’è stata in passato: “Ero un po’ più incosciente perché tanto giovane”. Tuttavia afferma di non temere nulla: “Non ho paura di quel che sarà e quasi mi viene da sorridere quando penso che crescere e curare questo bambino sarà sicuramente una passeggiata rispetto a quello che ho vissuto con i miei tre“. Ursula scherza e fa sapere che in realtà una delle cose che più la emozionano è quella di poter condividere questa esperienza proprio con i suoi tre figli. “Sapere che questo scricciolo che vive dentro di me avrà tre fratelli così mi riempie il cuore di orgoglio e amore”, ha detto l’ex dama. Paura che il suo corpo possa cambiare? “Mai avuto particolari problemi o ‘danni’ estetici. Spero che anche stavolta vada così”.