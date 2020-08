Sossio e Conversano: 14 anni dopo ‘Campioni, il Sogno’ arriva l’incontro

Giovanni Conversano, 41 anni, e Sossio Aruta, 49, si rincontrano 14 anni dopo l’esperienza televisiva Campioni – Il Sogno (Italia Uno, 2005). Da allora sono cambiate molte cose per i due personaggi. Entrambi hanno trovato notorietà nel programma Mediaset Uomini e Donne. Alla corte di Maria De Filippi Conversano arrivò nel 2007, circa due anni dopo l’avventura di Campioni. Lo si ricorda per la sua storia con Serena Enardu (oggi i due non hanno alcun legame e anzi, di recente, sono stati protagonisti di roventi botta e risposta). Aruta invece è diventato uno dei personaggi più discussi e amati della versione del Trono Over del dating show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Alla trasmissione ha preso parte dal 2015 al 2019. Qui ha conosciuto Ursula Bennardo, con la quale è diventato genitore della piccola Bianca. Dopo vario peregrinare, Sossio e Giovanni si sono ritrovati nelle scorse ore nel comune pugliese di Sannicola.

Conversano e Sossio Aruta si incontrano dopo 14 anni

Come ogni anno, il comune salentino ha organizzato la manifestazione “Vivi Sannicola Galà”, evento programmato per la serata del 12 agosto 2020. A presentare l’appuntamento è stato Conversano. Sossio è invece stato uno degli ospiti. Prima di dare il via alla festa, che si è tenuta – come precisano fonti comunali – nel pieno rispetto delle norme anti-covid, Aruta e Giovanni non hanno mancato di ritrarsi in una foto da divulgare sui social. E subito è scattato l’effetto nostalgia: la memoria è corsa a Campioni, quando entrambi lottavano per il team di Ciccio Graziani. All’epoca sul ‘groppone’ avevano qualche primavera in meno. Conversano aveva 27 anni, Aruta 35 anni.

Sossio Aruta e Giovanni Conversano oggi

Sossio oggi è felice al fianco dell’ex dama del Trono Over Ursula Bennardo. Conversano invece è sereno vicino a Giada Pezzaioli, dalla quale ha avuto un figlio, Enea. A breve la coppia accoglierà il secondo frutto d’amore, in quanto la Miss di Montichiari (Brescia) è nuovamente in dolce attesa. Si ricorda infine che Aruta è stato anche uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi lo scorso aprile. Nel reality è subentrato in corsa piazzandosi al terzo posto.