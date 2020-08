È un periodo magico per Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne oggi opinionista del salotto di Barbara d’Urso. Il 41enne è in attesa del suo secondo figlio dalla compagna, la modella e web influencer Giada Pezzaioli. La coppia ha già un figlio, Enea, di due anni. Il secondogenito nascerà tra febbraio e marzo e al momento non è ancora chiaro se sarà un altro maschio o una femmina. Intanto un po’ per questa nuova gravidanza un po’ per l’emergenza Coronavirus pure quest’anno è slittato il matrimonio tra Conversano e Giada. Giovanni ha chiarito in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo che molto probabilmente le nozze verranno celebrate nel 2022 anche perché c’è da considerare la situazione economica che, causa Covid-19, è tutt’altro che florida.

Giovanni Conversano e i problemi economici causa Coronavirus

“Quando farò la proposta di matrimonio ufficiale? Spero il prossimo anno. Sto aspettando che la situazione economica aziendale riparta. Io mi occupo di comunicazione, eventi, manifestazioni e con la pandemia stiamo soffrendo davvero tanto”, ha ammesso Giovanni Conversano. Un momento complicato per tante persone ma l’ex calciatore non vuole perdersi d’animo ed è più che mai fiducioso sul suo futuro accanto a Giada Pezzaioli e ai due figli. Conversano ha fatto sapere che se arriverà un altro maschietto si chiamerà Ivan, come il padre che il pr ha perso quando aveva appena cinque anni. In caso di femminuccia sceglierà Giada, indecisa tra i nomi Rebecca e Carlotta.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sposi nel 2022

“Volevamo sposarci a giugno ma con il Covid-19 è saltato tutto. Ora vogliamo dare precedenza alla gravidanza, quindi ci sposeremo nel 2022”, ha precisato Giovanni Conversano alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Di recente l’opinionista tv e Giada Pezzaioli si sono presi un grosso spavento: all’ex prima donna di Ciao Darwin era stato diagnosticato un aborto spontaneo ma si è trattato solo di un grossolano errore di una ginecologa. Errore per il quale sia Giovanni sia Giada hanno sofferto parecchio ma che ora stanno cercando di superare. Dopo questa minaccia di aborto, infatti, la Pezzaioli ha iniziato una terapia specifica per portare a termine la gravidanza nel migliore dei modi.

La storia d’amore tra Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano si sono conosciuti nel 2011 durante un concorso di bellezza, quando la giovane showgirl aveva solo 17 anni. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i quattordici anni di differenza d’età. La relazione si è rivelata subito seria tanto che Giada ha lasciato Brescia, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi in Puglia, terra natale di Conversano. Nel 2018 la nascita del piccolo Enea.