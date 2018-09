Sossio Aruta contro Ursula: la frase che fa infuriare il pubblico e Valeria Marini

Temptation Island Vip, Sossio non ama Ursula: Valeria Marini indignata

Sossio Aruta ha già lasciato il segno a Temptation Island Vip. Nel corso della prima puntata del programma l’ex Cavaliere del Trono Over ha ammesso alle tentatrici di non amare davvero Ursula Bennardo. Una confessione che ha deluso l’ex Dama di Uomini e Donne ma pure tutto il pubblico. I telespettatori, tramite i social network, hanno attaccato il giocatore di calcio, accusandolo di essere subdolo nei confronti della fidanzata. Scioccata dalla situazione pure Valeria Marini, che ha assicurato di non rivolgere più la parola a Sossio. “Dopo quello che ha detto non gli rivolgerò più la parola”, ha promesso la showgirl sarda, vicina alla Bennardo con la quale ha subito stretto un forte legame.

Valeria Marini consola Ursula Bennardo a Temptation Island

“Non devi più dargli modo di ferirti, devi prenderti la tua rivincita. Vedrai che lo farai, tanto io e te resteremo amiche”, ha poi detto Valeria Marini a Ursula Bennardo. A Temptation Island la bionda soubrette ha consolato a più non posso l’hair stylist delusa dall’atteggiamento di Sossio Aruta. Con il quale i litigi sono scoppiati già prima della separazione nei rispettivi villaggi. Scontri e discussioni che hanno allontanato ancora di più la coppia, sul punto di separarsi.

Temptation Island Vip, Sossio: “Faccio quello che mi pare”

“Mi comporterò come mi pare, non me ne fregherà nulla. Non le faccio sconti”, ha dichiarato Sossio Aruta prima di separarsi da Ursula. “Scostumata, ti faccio i danni”, ha poi minacciato l’uomo, che in Sardegna ha cominciato a corteggiare la tentatrice Sara.