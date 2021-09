Sossio ha rivisto Ursula Bennardo: come è andato l’incontro, parla Aruta

Prosegue la ‘soap opera’ che vede protagonisti due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Pochi giorni fa il calciatore ha informato della fine della relazione, provocando una forte reazione da parte dell’ex dama che ha lasciato intendere che l’ex sia stato impulsivo e irrispettoso nel mettere in piazza la vicenda. Contestata anche la modalità con cui Aruta ha fatto trapelare la notizia. “Game Over”, ha scritto sui social l’ex gieffino. Parole criticatissime sia da parte di molti utenti sia da parte di Ursula che ha ricordato a Sossio che i sentimenti non vanno trattati come se fossero dei giochi. Il ‘Re Leone’ ha capito l’errore, ha chiesto scusa e ha rimosso il post. E adesso? Che succede? C’è spazio per ricucire il legame oppure no? Aruta e la Bennardo si sono incontrati nelle scorse ore e…

Sossio nella mattina di lunedì 27 settembre è spuntato su Instagram, realizzando una serie di Stories e spiegando di aver incontrato Ursula e la figlia Bianca dopo 10 giorni di assenza. All’appuntamento con l’ex dama del Trono Over si è presentato con dei girasoli dicendosi molto contento e felice di aver fatto rientro a Taranto e di aver rivisto il suo frutto d’amore, Bianca. “Ho avuto modo di incontrare Ursula – ha aggiunto -. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”.

Sossio e Ursula, mugugni e sospetti

Insomma, pare che tutto spinga a credere che la ri-unione ci sarà e che il rapporto riprenderà quota. Nel frattempo, in rete, non smettono di piovere critiche sulla coppia. In molti accusano Ursula e Sossio di non aver mai troncato in realtà e di aver inscenato un teatrino per avere un ritorno di immagine. Bennardo e Aruta hanno invece sostenuto a muso duro che non c’è stata alcuna farsa e che i problemi di coppia ci sono stati. Resta abbastanza controverso il modo in cui si è sviluppata l’intera vicenda: in effetti è parsa piuttosto bizzarra la maniera in cui Sossio ha deciso di gestire la crisi sentimentale. Sempre a patto che la crisi ci sia stata. Qualcuno non smette di mugugnare e sospettare.