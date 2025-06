Sossio, accuse pesantissime a Ursula: “No a violenza sui papà”, sfogo scuote

La guerra tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo va avanti. A lasciarsi andare a un lungo sfogo, trovando l’appoggio di vari fan, è l’ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Uno degli ex volti più discussi del Trono Over ha in queste ore condiviso un lungo messaggio, su Instagram, scritto chiaramente contro Ursula, con la quale condivide una figlia, la piccola Bianca.

Quasi un anno fa, la Bennardo si era lasciata andare a uno sfogo con cui attaccava Sossio. Ora la palla è passata tra le mani di Aruta, che si lamenta per ciò che starebbe accadendo in queste ore. L’ex cavaliere del Trono Over ha ammesso di provare una certa ansia, in quanto non avrebbe modo di sapere dove si trovi attualmente sua figlia Bianca. Non solo, Sossio accusa Ursula di non rispondere alle sue telefonate. Provato e furioso, l’ex gieffino inizia così il suo sfogo:

“Vorrei sapere se è normale che un papà deve essere in ansia perché non può sapere se sua figlia minorenne è in viaggio oppure no. A che ora a parte e a che ora arriva. Sono inca**ato nero. Nonostante i continui SMS per avere info- Le continue telefonate senza mai avere una risposta e telefono staccato in faccia”

A questo punto, lo sfogo di Sossio diventa ancora più pesante:

“Poi si lamentano se le offendi e le mandi a fare in c**o. E POI TI DICONO PURE SEI VIOLENTO E SEI AGGRESSIVO. NO ALLA VIOLENZA SUI PAPÀ”

Un duro messaggio quello condiviso da Aruta, che di sicuro non passerà inosservato. L’ex volto protagonista del Trono Over di Uomini e Donne sceglie il suo profilo Instagram per rendere pubblico ciò che sta provando e non solo. Infatti, Sossio sta pubblicando alcuni screenshot che riprendono vari messaggi che sta ricevendo dagli utenti che lo seguono sul social network. Vari suoi fan lo sostengono in questa sua lotta contro Ursula, sui punti che riguardano la figlia, che ovviamente saranno risolti dai diretti interessati.

C’è chi consiglia ad Aruta di agire per vie legali e chi si schiera apertamente dalla sua parte, trovando il presunto atteggiamento della Bennardo poco corretto. Chiaramente, va precisato, quella data è per il momento solo la versione di Sossio. Attualmente Ursula sarebbe in viaggio con la figlia e avrebbe anche, come lei stessa ha mostrato sul suo profilo Instagram, fatto uno shooting in barca. Da parte sua, in queste ore, non è ancora arrivata una replica pubblico. Non è da escludere che presto l’ex dama del Trono Over dia una sua versione dei fatti su ciò che sta accadendo nelle ultime ore.