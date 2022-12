Beatrice Valli e Ludovica Valli, com’è noto, sono attualmente entrambe incinta. Beatrice ha annunciato di essere in dolce attesa del suo quarto figlio lo scorso 11 novembre, mentre Ludovica, la più piccolina della famiglia, l’ha rivelato appena un mese prima, il 24 ottobre (per lei sarà il secondo figlio dopo la piccola Anastasia).

Come tutte le influencer di Instagram che si rispettino, entrambe fino ad oggi hanno creato “hype” sulla loro gravidanza per aumentare l’interesse sulla loro dolce attesa, attirando follower, like e possibili sponsorizzazioni per i bebé in arrivo. Tutto si è svolto a regola d’arte: prima è arrivato l’annuncio Instagram delle rispettive gravidanze, poi il gender reveal party. All’appello mancavano a questo punto solo i nomi dei due pargoli che portano in grembo, che i fan delle due sorelle però ancora non conoscono. Certo, perlomeno fino ad oggi, visto che la madre delle due ex Uomini e Donne potrebbe (il condizionale è d’obbligo) aver rovinato loro i piani.

Della gaffe (per il momento presunta, va detto) della donna se n’è accorto Amedeo Venza, che sui social ha condiviso una Instagram Stories pubblicata da Sandra Malavasi nelle scorse ore. La donna, infatti, ha pubblicato via Instagram Stories un’immagine di due palloncini, “casualmente” rosa e blu (Beatrice aspetta un’altra femmina, mentre Ludovica è in attesa di un maschietto). Lo scatto lo potete recuperare qui sotto.

Come si può notare, sui palloncini sono riportati chiari e tondi due nomi, rispettivamente Nicolò su quello blu e Chiara su quello rosa. Casualmente, si fa per dire, lo scatto è stato rapidamente cancellato, segno che evidentemente la Malavasi ha la coda di paglia. Ovviamente, fintanto che le due sorelle non parleranno non è dato sapere se i due nomi riportati siano effettivamente quelli scelti per i due bebé. Tuttavia, il tempismo con cui l’immagine è stata caricata e subito eliminata è perlomeno sospetto.

Beatrice Valli: le polemiche per il gender reveal party del quarto figlio

Quando Beatrice ha rivelato di essere in dolce attesa di una femmina sono stati in molti a storcere il naso. Il motivo è legato alla reazione del marito, Marco Fantini, che da lui ha già avuto Azzurra e Bianca. Fantini non si è dimostrato particolarmente entusiasta del nuovo nastro rosa, visto che probabilmente si aspettava l’arrivo di un maschio. Ad ogni modo, ad oggi, Marco Fantini e Beatrice Valli sono anche genitori di Alessandro, nato dalla relazione della Valli con Nicolas Bovi.