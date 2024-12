Sorelle Selassié silenzio rotto su Lulù. Bortuzzo alle Seychelles

Continua il caso riguardante Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex gieffino ha denunciato per stalking la sua ex fidanzata, conosciuta nella casa del “Grande Fratello”. Dopo la denuncia il web è tornato a parlare di questa coppia un po’ insolita, infatti, già durante la permanenza nel reality, i due avevano due visioni di vita diverse e più volte si sono allontanati per poi fare pace.

A distanza di giorni dal fattaccio, anche le sorelle Jessica e Clarissa hanno tenuto a dire la loro sui social attraverso un lungo messaggio che è già diventato virale.

Il messaggio di Jessica e Clarissa

“Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e, finalmente con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano, vogliamo fare chiarezza. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati: Lulù sta bene”. Così, le due sorelle Selassié hanno iniziato il lungo messaggio per i follower che da anni le seguono e sono preoccupati per l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. A quanto pare, infatti, la giovane è costretta ad andare in giro con un braccialetto elettronico.

Poi hanno continuato, spiegando che la sorella sta affrontando un momento molto difficile e che non appena lo vorrà ne parlerà anche lei a cuore aperto.

“Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella la persona coinvolta direttamente in questa situazione. – hanno proseguito – Vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine al team legale di nostra sorella, che sta lavorando con grande impegno e professionalità”. Le due hanno concluso, affermando di essere una famiglia molto unita e presto sarà fatta giustizia e la verità verrà a galla.

Perché Manuel ha denunciato Lulù

La storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è sempre stata una relazione ambigua. In più occasione il nuotatore ha riferito di essersi allontanato dalla giovane ragazza nonostante questa continuasse a seguirlo e pedinare ovunque. Ed è proprio tale atteggiamento che avrebbe fatto esplodere l’ex gieffino fino ad arrivare a denunciarla per stalking. Nella denuncia, pubblicata dal Corriere Della Sera, si legge

Temo per la mia incolumità

Non solo, secondo alcuni testimoni vicini al ragazzo, Lulù sarebbe arrivata anche ad alzare le mani contro il suo ex fidanzato ed avrebbe assistito all’episodio particolare anche una delle sue sorelle.

Indagini in corso

Le indagini riguardo al caso di Lulù Selassié sono in corso. Il gip ha fissato l’udienza il 28 gennaio 2025. Per adesso, l’imputata deve continuare a portare il braccialetto elettronico nonostante, come ha affermato lei stessa, interferisca nella sua attività di influencer. Intanto Bortuzzo è in vacanza alle Seychelles e si gode un momento di relax in compagnia di amici prima del verdetto.