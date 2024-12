Stalking a Bortuzzo, parla il padre: la reazione di Lulù Selassiè

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, denunciata da Manuel Bortuzzo per stalking, in questo momento ha l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e a non avvicinarsi al nuotatore. Inoltre andrà a processo con rito abbreviato. Quella che pareva una storia d’amore romantica iniziata al Grande Fratello Vip 6 si è trasformata in un incubo. Dalle indagini è emerso che la ‘principessa’ pedinava l’ex fidanzato, addirittura fingendosi sua moglie in certi contesti. In un’occasione avrebbe pure preso a schiaffi lo sportivo dopo che lui si era rifiutato per l’ennesima volta di vederla. E ancora, la giovane sarebbe piombata nell’ospedale di Latina dove si trovava il ragazzo per dei test, insultando i medici e prendendo una porta del nosocomio a calci. Un quadro infernale. Sulla questione, nelle scorse ore, si è pronunciato Franco, il papà di Manuel, ed il legale dell’influencer sotto accusa.

Franco Bortuzzo: “Situazione assurda”. E Manuel vola alle Seychelles

“In questa storia non c’è nulla di normale, adesso Manuel è lontano, alle Seychelles. Credo che se lo meriti”, ha dichiarato Franco Bortuzzo, come riportato dal Corriere della Sera. Il genitore ha aggiunto che in questo momento è opportuno che non parli, perché c’è in ballo un processo delicato e ogni parola pronunciata potrebbe essere fraintesa o mal interpretata. Qualcosa in più, però, ha detto, descrivendo la situazione come “assurda”. E ancora: “Ci marciano sopra, anche nella malattia. Per questo è bene parlare il meno possibile. C’è poco da aggiungere, quando nelle persone non c’è normalità”.

Avvocato di Lucrezia Selassiè: “La verità al processo”

Della vicenda ha parlato con il quotidiano Il Messaggero anche il legale che assiste la Selassiè la quale non ha fatto alcuna ammissione di responsabilità. Anzi continua a proclamarsi innocente. La questione sarà giudicata nel processo che inizierà a marzo 2025. “La verità processuale emergerà al momento e nelle sedi opportune”, ha chiosato l’avvocato, sostenendo che la ‘principessa’ sia stata tratta in inganno da alcuni messaggi di Bortuzzo. Altrimenti detto il legale sostiene che il nuotatore abbia fatto intendere all’ex fidanzata di avere ancora dei sentimenti d’amore nei suoi confronti:

“Tratta in inganno facendole pensare che l’atleta provasse ancora qualcosa per lei. Auspichiamo che si metta immediatamente fine a questa macchina del fango che non fa bene a nessuno e che può produrre danni, morali e non, di grave ed imprevedibile portata”.

L’avvocato è intervenuto anche a Il Tempio delle News dove ha attaccato i giornalisti dicendo che è “scandaloso” giuridicamente e moralmente che varie testate siano entrate in possesso di documenti e atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Roma e dall’Ufficio GIP di Roma. Il legale sostiene anche che parte di ciò che è trapelato sulla stampa non corrisponde a verità ed è inesatto.

L’allenatore di Bortuzzo: “Destabilizzato dalla vicenda”

Sempre lungo le colonne de Il Messaggero si è pronunciato anche Francesco Bonanni, coach di Manuel Bortuzzo. L’allenatore ha dichiarato che lo sportivo è stato molto destabilizzato dalla vicenda, dicendo che nutriva la speranza di fare bene agli Europei, ma in quella finale “non riuscì a esprimersi al meglio. Quel giorno era rammaricato”.