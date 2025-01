Sorelle Selassiè: il cambiamento fisico dopo il GF e il flop televisivo

Correva l’anno 2022 e le sorelle Selassiè partecipavano al Grande Fratello Vip 6. Tra amori non corrisposti e gradimento inaspettato del pubblico il trio riscosse un notevole successo. Al punto che Jessica arrivò persino a vincere il programma. Le tre sorelle si sono distinte per il carattere frizzante e l’aspetto estetico alquanto esuberante. Un aspetto che, nel corso di questi tre anni, ha subito alcuni importanti cambiamenti. Le tre sorelle non hanno mai nascosto infatti la passione per gli “interventini estetici”. Pur essendo molto giovani, infatti, hanno deciso di modificare alcuni dettagli del loro aspetto.

Oggi Lulù, Jessica e Clarissa appaiono quindi diverse da come ce le ricordiamo. Il loro aspetto sembra trarre spunto dalle sorelle più famose d’oltreoceano, ovvero le Kardashian. Lineamenti forti e marcati, fisici formosi e atteggiamenti da diva. Le Selassiè si raccontano sui loro canali social mostrando scatti fotografici all’insegna del lusso e della bella vita. Poco altro c’è però da dire. Insomma sembra quasi che in questi tre anni non abbiano combinato molto queste giovani ragazze. Forse hanno pensato un po’ troppo al loro aspetto e troppo poco a tutto il resto.



Cosa hanno fatto le Selassie in questi tre anni?

La domanda quindi sorge spontanea: cosa hanno combinato le tre principesse in questi anni? Per un periodo hanno persino condotto un programma televisivo intitolato “Suite Selassie” in onda su Cusano Italia Tv. Una sorta di Talk Show che è diventato virale sui social per i toni altamente trash e i continui doppi sensi mal riusciti. Insomma le tre hanno cercato di prolungare la fama del Grande Fratello tramite un nuovo contenitore mediatico. Il risultato? Pessimo!

Infatti se il programma in un primo momento aveva attirato l’attenzione del web dopo le prime due puntate ha perso qualsiasi possibilità di recupero. Il programma ha annoiato e l’incapacità di argomentare da parte delle tre sorelle ha portato la trasmissione a picco. E l’amore? Sembra che le tre sorelle siano ancora alla ricerca del colpo di fulmine. Lulù è rimasta coinvolta in un’ambigua vicenda tra lei e il suo ex Manuel Bertuzzo. Sembra infatti che il ragazzo l’abbia persino denunciata per stalking (Bortuzzo a Verissimo parla di Lulù Selassié: il discorso è perfetto.) Noi ci auguriamo che le tre fanciulle riescano a trovare la propria strada così che possano dedicarsi ad un percorso di crescita personale.