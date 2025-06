Sorelle Rodriguez: segni di pace? Cecilia tende la mano a Belen

Qualcosa sta finalmente cambiando nel rapporto tra le sorelle Rodriguez. Per mesi il gelo è calato tra Belen e Cecilia. I motivi del litigio sono e restano oscuri anche se si parla di problemi tra Belen e il cognato, Ignazio Moser. Le storie su Instagram, pubblicate oggi da Cecilia, invece lasciano ben sperare. Intanto finalmente vediamo la piccola di casa Rodriguez insieme al marito. Nel video di qualche ora fa, la coppia sorride insieme mentre mostra ai propri fan la maglietta di Moser, raffigurante il loro cagnolino. E solo qualche ora dopo arriva il gesto di Cecilia che lascia sperare che sia pace fatta tra le due sorelle. Cecilia infatti mostra i nuovi prodotti di make up del marchio Rebeya. Il brand creato proprio dalla sorella maggiore.

Se fino a poco tempo fa le due non si parlavano nemmeno, il gesto di Cecilia potrebbe finalmente riappacificare le due argentine. Chissà se la sorella minore avesse qualche tipo di obbligo contrattuale con la sorella maggiore oppure se sia un gesto di totale spontaneità. Sta di fatto che un primo contatto tra le due c’è stato. D’altronde era stata la stessa Belen ad ammettere che loro litigano spesso e poi fanno sempre pace. Quindi dopo qualche mese di silenzio potrebbe essere giunto il momento di ritrovarsi, come sorelle e come supporto reciproco. E quale momento migliore se non quello dell’arrivo della piccola Clara Isabel?

Belen e Cecilia Rodriguez: pronte a fare pace?

Forse non sapremo mai le ragioni che hanno spinto le sorelle Rodriguez a non parlarsi per settimane. Ma conosciamo il loro profondo legame. E sappiamo che la famiglia sta facendo di tutto perché le due possano finalmente ritrovarsi (Belen e Cecilia Rodriguez, distanti ma unite? Il mistero continua). Anche se Belen va dichiarando altro è possibile che il suo intento sia solo quello di proteggere Cecilia. Soprattutto in questo momento molto delicato per la vita di una donna. L’istinto di protezione della sorella maggiore è encomiabile ma che tra le due sia successo qualcosa appare piuttosto evidente.

Anche perché, parallelamente alla loro separazione, c’è stato anche un allontanamento (quantomeno social) tra Cecilia ed Ignazio. Niente più smancerie e immagini di loro insieme. L’impressione è che ci sia stato uno strappo nella coppia stessa. Ma anche in questo caso non sappiamo altro e speriamo che i due possano essersi ritrovati. Soprattutto in vista della nascita della piccola Moser-Rodriguez.