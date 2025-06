Belen e Cecilia Rodriguez, distanti ma unite? Il mistero continua

Siamo soliti vederle insieme, una accanto all’altra nei momenti belli e in quelli difficili della vita. Eppure, da qualche tempo Belen e Cecilia Rodriguez sembrano sempre più distanti. Tante le voci su un possibile litigio tra sorelle: c’è chi ipotizza motivi personali, altri parlano di ragioni professionali. Per settimane, entrambe hanno mantenuto il silenzio sull’argomento. Oggi, però, l’ex moglie di Stefano De Martino ha deciso di parlare, rilasciando un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Tuttavia, il mistero si infittisce dal momento che Cecilia continua a condividere attimi della sua vita senza Belen. È davvero tutto risolto?

Belen e Cecilia Rodriguez, le parole della sorella maggiore

Belen Rodriguez ha messo a tacere tutte le voci: tra lei e Cecilia non c’è alcun problema. Le due, come spesso accade tra sorelle, litigano in continuazione ma riescono a ritrovarsi.

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen ha precisato di vivere al fianco di Cecilia questo momento speciale, supportandola e sostenendola durante la gravidanza. Tuttavia, ha sottolineato di non sentire il bisogno di condividere sui social questi attimi così intimi. Eppure, le sue parole sembrano contraddire tutto ciò che il pubblico è stato solito vedere fino ad oggi, visto che le due sono costantemente apparse su Ig insieme, inseparabili.

L’ultima mossa di Cecilia

Cecilia, intanto, non sembra preoccuparsi delle voci che circolano intorno alle sorelle Rodriguez, continuando la sua vita da futura mamma a fianco delle sue care amiche.

Poco fa, infatti, ha pubblicato un post in cui si mostra con Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis ed altre ragazze, ringraziandole per i momenti speciali vissuti insieme. Si tratta di persone importanti che fanno parte della sua vita. Belen, però, non c’è. Coincidenza?

La gravidanza di Cecilia Rodriguez

La notizia relativa alla gravidanza di Cecilia Rodriguez ha fatto molto piacere al pubblico italiano, che da anni sperava che la giovane modella argentina e il marito Ignazio Moser potessero diventare genitori. Il percorso non è stato semplice: i due hanno dovuto affrontare molte sfide che, però, hanno superato brillantemente, e ora sono pronti ad accogliere la piccola in arrivo. Hanno già scelto il nome: la bambina si chiamerà Clara Isabel, come la nonna della futura mamma.

Dopo momenti difficili, oggi la coppia si gode questi attimi meravigliosi in attesa della nascita. Sui social, Cecilia non perde occasione di pubblicare scatti con il pancione, emozionando i fan che la supportano e sostengono da anni e fanno il tifo per lei, Ignazio e il loro amore nato nella casa più spiata d’Italia.