Sorelle Rodriguez al capolinea? Belen senza filtri, Cecilia è lontana

Da tutti conosciute come le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia si sono fatte strada nel mondo dello spettacolo grazie alla loro bellezza e intraprendenza. Oggi, sono più unite che mai anche se il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio sui social che ha fatto scatenare il web.

Nei giorni passati ha avuto luogo la sfilata del brand di famiglia, Hinnominate, ma all’evento la moglie di Ignazio Moser non era presente. Come mai? C’è chi ha già tirato le somme, ipotizzando che tra le due modelle vi sia qualche questione da risolvere. Ecco, però, qual è la verità.

Cecilia Rodriguez assente alla sfilata del suo brand: il motivo

Cecilia Rodriguez è molto legata alla sua famiglia e in particolare ai suoi fratelli, Belen e Jeremias, con i quali ha aperto un brand insieme. Per tale motivo, sono tanti ad essere curiosi sul perché abbia deciso di assentarsi proprio in occasione della sfilata per la presentazione della nuova stagione.

La verità è che la modella è in viaggio di nozze con il marito Ignazio Moser. I due si sono sposati qualche mese fa e sono partiti qualche giorno fa per la luna di miele. Sui social, infatti, stanno condividendo molti particolari della vacanza.

Mentre Cecilia si gode il viaggio, Belen ha postato alcuni momenti dell’evento e tra i follower, c’è chi non ha potuto fare a meno di soffermare l’attenzione su un dettaglio.

Belen alla sfilata, c’è un dettaglio che non passa inosservato

Sui social Belen Rodriguez ha postato vari scatti della sfilata e del backstage ed è proprio in una delle storie Instagram che i fan hanno notato un particolare. La modella ha indossato un paio di pantaloni neri e una maglia aderente e un po’ trasparente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ancora una volta la showgirl ha sorpreso il web con la sua bellezza e sensualità fuori dalle righe.

Il brand dei fratelli Rodriguez

Da qualche anno i fratelli Rodriguez stanno lavorando al brand di abbigliamento attraverso cui raccontano una storia di sorellanza e fratellanza. La parole chiave è libertà: nel vestire, essere se stessi e rinascere. Non a caso il trio e lo staff che vi lavora ha scelto lo stile loungewear. Senza dubbio, l’origine argentina di Belen, Cecilia e Jeremias è una costante dei loro capi che vogliono essere un punto di partenza per uscire dagli schemi e dagli standard imposti dalla società di oggi.