Ci hanno provato in tutti i modi a tirare in mezzo Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip, ma l’influecer e cantante non ha mai prestato il fianco al gossip. La storia è nota: sua sorella, Ginevra, è piombata nella Casa di Cinecittà e, manco quasi il tempo di mettervi piede, ecco che ha fatto affiorare i rapporti complicati con la congiunta. Più che complicati, azzerati, visto che le due non si parlano da circa tre anni. Addirittura Ginevra non è stata invitata al matrimonio di Elettra e ciò la dice lunga su quanto ‘gelo’ ci sia. Prima di essere cacciata dalla Casa più spiata d’Italia, la giovane ha detto a più riprese di essere disponibile a ricucire con Elettra. Silenzio tombale invece sulle cause che hanno provocato la frattura familiare. Ebbene, alla luce di tutto ciò, come è finita la faccenda: le due donne hanno ripreso a parlarsi oppure no?

Ci ha pensato Chi Magazine a svelare come si è evoluta la situazione. Forse sarebbe meglio dire come non si è evoluta: “Novità tra Ginevra ed Elettra. Nessuna pace tra le due Lamborghini. Se qualcuno aveva ipotizzato un riavvicinamento tra Elettra e Ginevra Lamborghini ha fatto male i propri conti. Le due sorelle restano molto distanti, nonostante l’ex vippona abbia provato nuovamente ad avvicinarsi alla sorella Elettra. Ma alla proposta di pace Ginevra ha trovato come risposta il silenzio”.

Insomma, zero rapporti. Si ribadisce che i motivi che hanno portato Elettra e Ginevra ad allontanarsi sono ignoti. Quel che è certo è che il pubblico, dopo aver visto il percorso al GF Vip di Ginevra, si è schierato quasi in blocco dalla parte di sua sorella. Sui social ci sono migliaia di commenti che sostengono che se la regina del twerk ha scelto di troncare con la congiunta ha senza dubbio delle valide motivazioni. Una convinzione, quella del pubblico, che è maturata dopo aver esaminato il cammino televisivo di Ginevra che non ha sicuramente brillato, per usare un eufemismo.

A Ginevra non è andata benissimo nemmeno con Antonino Spinalbese. Nella Casa più spiata d’Italia pareva che tra i due stesse nascendo qualcosina. Dopo la squalifica della donna, Signorini ha tentato di tenere viva siffatta ‘ship’, che, a onor del vero, sembra stata un po’ esagerata fin dall’inizio. Nelle scorse ore ci ha pensato Spinalbese a metterci definitivamente la cosiddetta pietra sopra. Mentre era chiuso nel magazzino con Oriana Marzoli, l’ex di Belen ha spiegato che la Lamborghini ormai è solo un lontano ricordo oltre a definire imbarazzanti determinate situazioni e a chiedersi perché il reality continui con una simile manfrina.