Le sorelle De André e Lemme entreranno al Grande Fratello lunedì prossimo

Francesca e Fabrizia De André con Alberico Lemme al Grande Fratello la settimana prossima

Al Grande Fratello 16 stanno per entrare nuovi concorrenti. Nel corso della prima puntata della nuova edizione Barbara d’Urso ha annunciato che lunedì prossimo varcheranno la soglia della Casa più spiata d’Italia le sorelle De André. Ovvero Francesca e Fabrizia, le figlie di Cristiano De André nonché nipoti del grande Fabrizio. Le due – già opinioniste e ospiti di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso – gareggeranno nel programma come concorrente unico. La prossima settimana farà il suo ingresso a Cinecittà pure Alberico Lemme: il farmacista sarà un ospite speciale di questa edizione. Lemme doveva entrare in Casa già questa sera ma per mancanza di tempo è stato rinviato tutto al prossimo lunedì.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2019

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello 16 sono:

Chicco Nalli: in arte Kiko, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari

Serena Rutelli: estetista e figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Ivana Icardi: modella argentina sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara

Cristian Imparato: cantante, ex vincitore di Io Canto

Ambra Leonardo: modella e professoressa di latino

Jessica Mazzoli: ex concorrente di X Factor ed ex compagna di Morgan

Gennaro Lillio: ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Lory Del Santo

Valentina Vignali: cestista, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e opinionista tv

Gaetano Arena: modello e creativo

Daniele Dal Moro: imprenditore

Gianmarco Onestini: fratello di Luca Onestini

Mila Suarez: ex corteggiatrice Uomini e Donne, ex tentatrice Temptation Island, ex fidanzata Alex Belli

Enrico Contarin: dipendente nella pelletteria di famiglia

Martina Nasoni: tatuatrice, la sua storia ha ispirato Irama per la canzone La ragazza con il cuore di latta

Michael Terlizzi: figlio di Franco, ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Grande Fratello 2019: il numero delle puntate

Il Grande Fratello 16 è composto in tutto da 10 puntate: la finale è prevista per il prossimo 10 giugno 2019.