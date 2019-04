Grande Fratello 2019: concorrenti, numero puntate, come si vota

Grande Fratello 2019 con Barbara d’Urso: chi sono i concorrenti e quando finisce

Tutto pronto per la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta per la quinta volta da Barbara d’Urso. Per il 2019 la conduttrice napoletana è affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio (già alla terza esperienza in questo ruolo) e, per la prima volta, da Iva Zanicchi. Il GF 16 è composto da 10 puntate, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Non è escluso infatti che, se il programma avrà successo, verrà allungato per qualche settimana. Se invece le serate resteranno solo dieci la finale della trasmissione è fissata al prossimo lunedì 10 giugno.

I nomi dei concorrenti del Grande Fratello 16

L’avventura del Grande Fratello 16 è iniziata con qualche giorno di anticipo per quattro aspiranti concorrenti. Da mercoledì 3 aprile Angela, Audrey, Erica e Daniele vivono nel Grande Ranch, situato nella campagna laziale, vicino Tivoli. I quattro ragazzi si stanno dando da fare tra attività da ranch quali spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti, e altre più sportive come trekking ed equitazione. Solo due di loro diventeranno lunedì 8 aprile dei concorrenti effettivi del Grande Fratello.

I concorrenti ufficiali sono al momento:

Chicco Nalli: in arte Kiko, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari

Serena Rutelli: estetista e figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Ivana Icardi: modella argentina sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara

Cristian Imparato: cantante, ex vincitore di Io Canto

Ambra Leonardo: modella e professoressa di latino

Jessica Mazzoli: ex concorrente di X Factor ed ex compagna di Morgan

Televoto Grande Fratello 2019: ecco come si vota

Come eliminare i concorrenti settimana dopo settimana? Il Grande Fratello 16 propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente di scegliere tra quattro canali: App Mediaset Play, sito web, smart tv e sms.

App Mediaset Play

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante VOTA: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

Sito Web

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione: www.grandefratello.mediaset.it. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto.

Smart Tv

Per le smart tv abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto Freccia Su per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

SMS

Quando Barbara d’Urso lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un sms al numero 4770002. L’utente riceverà un sms di conferma della validità del voto al costo max di 0.16 euro, a seconda del proprio operatore.