La sorella di Giulia De Lellis: “Che avrei aggiunto al libro? Mi segnalano…”

Giulia De Lellis, la sorella Veronica parla del loro rapporto e fa un riferimento al libro

Oggi 17 Settembre in tutte le librerie è arrivato il primo libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’. Mentre la bella influencer è quindi presa da mille impegni, sua sorella Veronica ha pensato di rispondere alle domande dei suoi follower dove si è espressa su Giulia e si è lasciata andare ad un piccolo, ma spontaneo, riferimento al libro tanto chiacchierato. In primo luogo la sorella dell’ex corteggiatrice ha chiarito una volta per tutte qual è il legame di sangue che ha con la De Lellis. Come sicuramente potrete notare, le due ragazze hanno due cognomi diversi e sono separate anche da una notevole differenza d’età. Per questo motivo tantissimi hanno chiesto a Veronica se è stata adottata e lei ha spiegato che non è assolutamente così. Lei e Giulia sono semplicemente figlie della stessa madre ma non dello stesso padre.

Veronica: “Giulia? Donne di successo come lei non ne ho mai viste”

Veronica ha parlato delle sue figliolette, delle quali è follemente innamorata, e di suo marito che ha rivelato di aver conosciuto quando era solo una bambina. Ovviamente, però, non sono mancate le domande su Giulia ed è lì che la giovane si è letteralmente sciolta. A chi le ha chiesto che cosa pensa di sua sorella che ha una vita ricca di successi e progressi, lei ha risposto così: “Penso che a 23 anni , donne di successo come lei non ne ho mai conosciute! A volte sfugge a qualcuno, a volte è proprio la causa di tante rotture di pa**e! 23 anni, bella, realizzata, di successo, innamorata! Cosa si può volere di più? Un lugano (riferendosi ad Andrea Iannone, del quale ha già parlato tempo fa ndr)…c’ha pure quello!”.

La sorella di Giulia De Lellis parla del libro e fa un velato riferimento

Qualcun’altra poi si è spinta oltre e le ha chiesto che cosa avrebbe aggiunto al libro di sua sorella come commenti personali. Veronica si è lasciata andare ed ha ironicamente risposto così: “Se mi segnalano non potete più vedere le storie di Matilde”. Molto probabilmente, le sue parole contengono un ricco significato e una velata frecciatina a Damante verso il quale Veronica, sicuramente e anche giustamente, non sarebbe di certo stata molto gentile. Del resto, è lui l’uomo che ha spezzato il cuore di sua sorella. Come darle torto?