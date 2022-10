Sopravvissuti con Lino Guanciale: trama, attori, puntate, location

C’è grande attesa per la messa in onda (a partire da questa sera, lunedì 3 ottobre) di Sopravvissuti, una nuova serie originale di Rai Uno che secondo molti sarebbe la risposta italiana a Lost, uno dei serial più celebri della storia della televisione italiana incentrata su un gruppo di naufraghi finiti dopo un terribile incidente aereo su un’isola sperduta dell’Oceano Pacifico.

Sopravvissuti, uno show tutto italiano, può vantare tra l’altro un cast di tutto rispetto che include, fra i tanti, anche Lino Guanciale, amatissimo dal pubblico di Rai Uno alla luce del successo di fiction come L’Allieva e Mare Fuori. In attesa di assistere al primo episodio, che verrà tramsesso fra una manciata di ore, ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sopravvisuti, la trama

La fiction (una grande co-produzione internazionale di Rai Fiction, Rodeo Drive, France Télévisions, Cinétévé, ZDFneo) racconta la storia di un viaggio in barca a vela che non avrebbe potuto concludersi in modo peggiore. Dodici passeggeri decidono di partire alla volta dell’oceano a bordo di un’imbarcazione di none Arianna, come la figlia morta dell’armatore che l’ha fatta costruire. Purtroppo, una terribile tempesta colpisce l’imbarcazione, facendola sparire dai radar. Nessuno sa che fine abbia fatto la barca e i suoi passeggeri, quando all’improvviso i sopravvissuti riappaiono come naufraghi sulle coste del Venezuela, un anno dopo. A questo punto, i protagonisti racconteranno cosa è successo all’ispettore di Polizia Anita, madre di Gabriele (ovvero il medico di bordo): il problema è che, una volta terminato l’incubo, emergeranno dal passato storie e fantasmi inquietanti.

Sopravvissuti: il cast e i personaggi al completo, oltre a Lino Guanciale

L’attore, originario di Avezzano, interpreta il ruolo del protagonista, Luca Giuliani, l’uomo che ha organizzato la traversata in quanto capo cantiere. Insieme a lui ci sarà il medico di bordo Gabriele (Alessio Vassallo), la madre di quest’ultimo Anita Clementi (Pia Lanciotti), l’attrice Giulia Morena (Barbara Bobulova), l’architetto Florian Fitz (Frank Berger), il figlio di Giulia e Frank Nino (Luca Castellano), la “reietta” Lea Durmont (Adeèle Wismes), l’armatore Armando Leone (Luca Biagini), l’ex moglie di Armando Bianca (Maddalena Crippa), la sorella di Giulia Titti (Elena Radonicich), la figlia di Luca Maia (Margherita Aresti), la fidanzata di Stefano Sylvie Giuliani (Stéfi Selma), il fratello di Lorenzo Stefano (Fausto Maria Sciarappa), la timida Marta (Camilla Seminofavro), la determinata Paola (Raffaella Rea) e infine l’operaio Tano (Vincenzo Ferrera).

Sopravvissuti, dove è stato girato

La serie è stata girata fra il porto di Genova e Roma. Gran parte delle ambientazioni si riferiscono infatti al Porto Antico del capoluogo ligure, ma anche al Matitone, il palazzo dove si trovano gli uffici comunali.

Sopravvisuti, il numero di puntate

La fiction andrà in onda su Rai Uno a partire da lunedì 3 ottobre e per ogni lunedì per un totale di 12 puntate, ognuna delle quali dura circa 50 minuti. Ogni lunedì andranno in onda due puntate di fila: di conseguenza, la messa in onda è prevista fino al prossimo 7 novembre.