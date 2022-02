Noi, la nuova fiction con Lino Guanciale: trama e data d’inizio

Noi, nuova fiction Rai, sta per sbarcare in televisione. La fiction, che vede protagonista un volto familiare delle reti Rai, Lino Guanciale, racconta la storia di una famiglia composta da genitori e tre figli che si snoda a partire dagli anni Ottanta in poi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla fiction, adattamento italiano di This is Us.

Noi, anticipazioni e trama della fiction con Lino Guanciale

Noi porta in scena le vicissitudini di un nucleo familiare, i Peirò, che si intersecano con le vicende storiche e sociali del Belpaese. La serie si apre con l’incontro tra due giovani, Pietro e Rebecca, a metà degli anni Ottanta. Questi si innamorano e decidono di metter su famiglia, dando alla luce tre figli: Claudio, Caterina e Daniele. La fiction seguirà la crescita della famiglia, dal momento della sua formazione fino a quando i figli diventano adulti, negli anni Duemila. I telespettatori seguiranno quindi la crescita dei vari personaggi alle prese con la loro personale ricerca della felicità, tra gioie e dolori. Al centro della serie c’è l’importanza degli affetti e l’idea che ogni evento, per quanto insignificante possa sembrare, può avere un enorme impatto sulla vita di ogni persona.

Noi, data di uscita e numero di puntate

Noi debutterà in Rai fra meno di un mese, dopo la fine della terza stagione de L’Amica Geniale. La data di uscita prevista è domenica 6 marzo 2022. Le puntate totali della fiction, che sono 12 e hanno una durata di 50 minuti, saranno trasmesse su Rai1 a due a due per ogni appuntamento. Noi farà quindi compagnia ai telespettatori per 6 settimane. La puntata finale, salvo cambiamenti, andrà in onda il 10 aprile 2022.

Noi, cast e curiosità sulla nuova fiction Rai

I protagonisti di Noi sono due veterani delle fiction Rai: Lino Guanciale, che ha recitato in La Porta Rossa e Il Commissario Ricciardi, e Aurora Ruffino, volto di Braccialetti Rossi e I Medici. Questi vestiranno i panni di Pietro e Rebecca Peirò. Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone daranno invece il volto a Claudio, Caterina e Daniele Peirò. Tra gli altri attori del cast di Noi troviamo Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

La fiction è stata diretta da Luca Ribuoli e girata tra Roma, Torino, Milano e Napoli. La colonna sonora di Noi è degna di nota in quanto contiene brani classici della musica italiana come “Almeno tu nell’universo”, “Ancora, ancora, ancora”, “La stagione dell’amore” e “Napule è” insieme a una canzone inedita, “Mille stelle”, cantata e scritta da Nada.