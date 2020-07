Sophie Turner e Joe Jonas: è nata la prima figlia della coppia

Fiocco rosa per Sophie Turner e Joe Jonas. È nata la prima figlia dell’attrice di Game of Thrones e del marito, cantante dei Jonas Brothers. Il parto è avvenuto in una clinica di Los Angeles lo scorso 22 luglio ma la notizia è venuta a galla solo oggi grazie ad alcune fonti interpellate da TMZ. Alla neonata è stato dato il nome di Willa. È un nome comune negli Stati Uniti, variante maschile del più noto e usato Will. Al momento i neo genitori hanno preferito non rilasciare alcune dichiarazione in merito. Del resto la stessa gravidanza di Sophie è stata vissuta in maniera piuttosto riservata. Nessun annuncio ufficiale ma le foto del pancione sono state inequivocabili. Secondo la fonte interpellata dal magazine americano, Sophie e Joe sono al settimo cielo per l’arrivo della primogenita e hanno deciso di concedersi del tempo prezioso per abituarsi al nuovo stato di genitori.

Sophie Turner ha partorito: è nata la figlia dell’attrice e di Joe Jonas

Sophie Turner, 24 anni, ha trascorso gli ultimi mesi di gravidanza in quarantena. Il lockdown non è pesato più di tanto alla Sansa Stark de Il Trono di Spade, che ha approfittato di questo periodo slow per godersi il pancione e fare lunghe passeggiate. Non solo: Sophie ha goduto della compagnia del marito Joe Jonas, spesso in giro per il mondo per via dei suoi numerosi concerti. La notizia della dolce attesa è stata confermata dai diretti interessati solo lo scorso febbraio, dopo che le voci di gossip si sono fatte sempre più insistenti. Sophie e Jonas sono convolati a nozze a Las Vegas il primo maggio 2019. Una seconda cerimonia, alla presenza di maggiori invitati, è stata celebrata il 29 giugno in Francia. La Turner e l’ex stellina Disney si frequentano dal 2016: fin da subito la loro è stata una storia importante, che è stata coronata prima dalle nozze e ora dalla nascita della piccola Willa.

È arrivata Willa Jonas: si allarga la famiglia dei Jonas Brothers

Con la nascita di Willa, figlia di Sophie Turner e Joe Jonas, si allarga la famiglia dei Jonas Brothers. Kevin, sposato con Danielle Deleasa, è padre di Alena Rose, 6 anni, e Valentina Angelina, 4. Non hanno invece ancora figli Nick Jonas e l’attrice indiana Priyanka Chopra.