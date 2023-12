Sophie posta album con Basciano: inaspettata reazione del deejay

Nuovo riavvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Mancano solo due giorni alla fine di questo 2023 e molti influencer stanno condividendo un riassunto dei momenti più importanti del loro anno. Tra questi, non poteva mancare quello di Sophie Codegoni, che su Instagram vanta più di 1 milione di followers. Alcune ore fa, l’ex vippona ha pubblicato un recap del suo 2023 definendolo “l’anno più difficile”: dai traguardi lavorativi, ai momenti con gli amici e la famiglia fino all’arrivo della sua prima figlia, Celine Blue. A tal proposito, nel filmato è apparso anche il suo ex compagno, Alessandro Basciano.

Nonostante la rottura, Sophie ha deciso d’inserire anche il deejay nei ricordi del suo anno in due frame: in uno, si vede l’ex coppia insieme alla piccola Celine al mare e, in un altro, appaiono i tre durante la nascita della loro bimba. Un gesto inaspettato, considerando che i due si sono lasciati in maniera del tutto pacifica. L’influencer l’ha infatti accusato di averla tradita e di aver avuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti. Il tutto è poi precipitato, con una serie di interviste botta e risposta negli studi di Verissimo. Basciano ha anche lamentato di non poter vedere la figlia, pubblicando persino le lettere degli avvocati sui social.

Ad ogni modo, ultimamente le cose tra di loro avrebbero preso una piega più serena. Alcune settimane fa, Basciano è stato avvistato fuori casa dell’ex fidanzata, dove pare avesse passato la notte. Inoltre, sembra che riesca anche a vedere maggiormente la bambina, come mostrato sui suoi social. Non solo, un altro gesto distensivo dell’ex vippone sembra indicare che i due abbiano trovato un equilibrio nel loro rapporto. Alessandro ha infatti commentato inaspettatamente il post di Sophie, scrivendo semplicemente: “Vibes“.

In tanti hanno subito pensato ad una possibilità di ritorno, anche se la didascalia scritta da Sophie sembrerebbe indicare tutt’altro. Per il 2024, la conduttrice di “Casa Chi” si è infatti augurata di lasciare indietro il passato: “Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa. Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità”.

Insomma, nelle sue parole non sembrerebbe esserci la speranza di un ritorno con l’ex compagno. Dunque, pare più probabile che Sophie e Basciano abbiano deciso di avere un dialogo soprattutto per il bene della piccola Celine Blue. Ad ogni modo, bisognerà solo attendere per scoprire cosa succederà tra i due.