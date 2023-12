Basciano e Sophie, passata notte assieme: colpo di scena, dettagli

Riavvicinamento in corso tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? Una recente indiscrezione ha riacceso i gossip sulla coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, qualche giorno fa, i due avrebbero passato la notte insieme. L’esperta di gossip ha raccontato di aver ricevuto delle foto di un paparazzo che li avrebbe beccati proprio sotto la casa milanese dell’influencer. Il deejay sarebbe arrivato la sera prima nella dimora della sua ex, per poi andarsene via solamente il giorno dopo.

Tuttavia, i due non sarebbero ancora tornati insieme, ma Basciano starebbe cercando di trascorrere il maggior tempo possibile con la loro bambina di soli pochi mesi, Celine Blue. Per questo, raggiungerebbe spesso la casa della sua ex, dove vive, per l’appunto, con la piccola. Certo è che la situazione sembrerebbe essere significativamente cambiata rispetto a qualche settimana fa. Lo scorso mese, infatti, l’ex gieffino si era sfogato sui social proprio perché impossibilitato di vedere la figlia. Addirittura, aveva anche pubblicato le lettere inviate dal suo avvocato a quello della Codegoni, rivelando dettagli intimi come la richiesta di mantenimento di quest’ultima o accusandola di avere un altro compagno.

Dunque, fino a poco fa, i due ex gieffini comunicavano solo tramite avvocati proprio perché Sophie non aveva intenzione di vedere l’ex fidanzato. Dopo lo sfogo social, Basciano aveva poi avuto modo di vedere Celine, come testimoniato da alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Ebbene, pare che, con il passare dei giorni, il rapporto tra Sophie e Alessandro stia diventando sempre più disteso, tanto da passare la notte intera insieme.

Al momento, non è chiaro se i due si siano visti solamente per trascorrere del tempo insieme con la loro bambina o se, effettivamente, starebbero riprovando a ricucire la loro relazione. Com’è noto, l’ex coppia si è lasciata circa due mesi fa, facendosi delle accuse reciproche molto gravi con una serie di interviste botta e risposta a Verissimo. Non resta che attendere per scoprire cosa stia realmente succedendo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.