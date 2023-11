Basciano e Sophie, finisce male: lettera dell’avvocato resa pubblica

Continua la guerra tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due ex concorrenti del GF Vip hanno deciso di parlare pubblicamente di questa drammatica rottura, che sta segnando inevitabilmente il loro rapporto da genitori. Lo stesso Basciano oggi decide di condividere, attraverso il suo ufficiale profilo Instagram, la lettera che il suo avvocato avrebbe inviato al legale di Sophie.

Sia la Codegoni che Alessandro hanno esposto tutte le problematiche legate a questa rottura nel salotto di Verissimo. Di fronte a Silvia Toffanin, hanno raccontato le loro versioni dei fatti. Ma questa guerra ormai diventata pubblica non è finita nel programma del weekend di Canale 5. La situazione, anzi, appare sempre più complicata, con Basciano che non ha intenzione di farsi da parte nella vita della figlia Celine Blu.

Di questo si ha la conferma tramite i fogli che ha condiviso sui social network, dove il suo avvocato si rivolge direttamente al legale della Codegoni. Secondo quanto si legge nella lettera dell’avvocato di Basciano legata alle questioni sul mantenimento della figlia pare che Sophie non si sia presentata alla prima negoziazione. Pertanto, Alessandro si dichiara non intenzionato ad avere i futuri incontri stabiliti per parlare del mantenimento della figlia.

Nonostante questo, l’avvocato di Basciano in questa lettera precisa che il suo assistito ha la volontà di trovare un punto di incontro con la Codegoni, per il bene della loro figlia. Per questo, propone di poter vedere la bambina il martedì e il giovedì dalle ore 13 alle 18. Non solo, precisa di essere disponibile a tenere la figlia quando Sophie non può, “se ovviamente lo stesso è libero da impegni lavorativi”.

Oltre questo, Alessandro chiede di essere tenuto aggiornato su dove si trova la figlia, ritenendo che sia un suo diritto “ma soprattutto un suo dovere visto che ha la responsabilità genitoriale sulla stessa”. Pertanto, la via più semplice da seguire sarebbe quella che i due genitori si mantengano in contatto quotidianamente.

Non finisce qui, perché Basciano parla di una terza persona. Pare che l’ex tronista di Uomini e Donne gli abbia assicurato di avere già un altro uomo al suo fianco. Per tale motivo, Alessandro vorrebbe avere delle rassicurazioni:

“Se è vera la dichiarazione della (Codegoni ndr.) di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrebbe addirittura confondere la figura del padre”

Dopo di che, nella lettera dell’avvocato si parla di questioni relative all’appartamento di Roma. Basciano decide, inoltre, di aggiungere un dettaglio che potrebbe creare ulteriori polemiche: “Mi chiedi 3mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?”.

Oltre questo, prima di condividere la lettera scritta dal suo avvocato indirizzata al legale che sta assistendo Sophie, Basciano fa una particolare dichiarazione. Precisamente scrive:

“C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere. Non scordate mai chi siede e da dove venite”

Questa la velenosa frecciata lanciata da Alessandro Basciano, che chiaramente è indirizzata a Sophie Codegoni. Solo nei giorni scorsi, l’ex coppia nata al GF Vip è finita nuovamente al centro dell’attenzione per vi di alcuni scoop usciti sull’influenza che la mamma di Sophie avrebbe nella sua vita, con tanto di audio che rappresenterebbero una chiara prova.