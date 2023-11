Madre Sophie Codegoni: la reazione “retorica” agli audio di Corona

Dopo gli audio pubblicati da Fabrizio Corona che smaschererebbero Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, arriva la sua risposta. Gravi le accuse che sono state fatte alla mamma dell’influencer su Dillinger, il sito dell’ex re dei paparazzi che ha pubblicato i vocali. Non poteva tardare un parere da parte della Pasciuti.

“Chi dà colpe agli altri ha un viaggio lunghissimo di fronte a sé. Chi dà colpe a se stesso è a metà del viaggio. Chi non dà più colpe a nessuno è già arrivato…Buongiorno”

Tramite una frase presa dal “Calendario degli aforismi”, la mamma di Sophie ha voluto, a modo suo, rispondere alle gravi accuse. Ma, in questa situazione, probabilmente, una citazione retorica non spiega al meglio i fatti e forse non è il modo opportuno per difendersi.

Gli audio pubblicati da Dillinger

Dopo le pesanti accuse che Alessandro Basciano aveva fatto all’ex suocera a Verissimo, Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo sito delle prove che darebbero ragione al ragazzo.

Nei vocali segnalati si evince come Valeria tratti la figlia al pari di “una bambola che va sfruttata“. La Pasciuti avrebbe voluto che Sophie al GF Vip indossasse abiti più succinti. che le possano valorizzare le forme e metterla in mostra il più possibile.

Altri audio risalgono al periodo in cui si ipotizzava che Sophie fosse incinta, dentro la Casa. Dall’ascolto si evince che la madre ha pensato subito al risalto mediatico che avrebbe avuto la cosa, anziché preoccuparsi della salute della figlia.

Basciano, sempre a Verissimo, ha raccontato che l’ex sarebbe stata plagiata da una cartomante. Anche in questo caso a causa della mamma, che l’avrebbe spinta a frequentare questo tipo di persone.

Riavvicinamento della coppia?

A sorpresa qualche giorno fa, dopo le varie ospitate a Verissimo, Basciano ha pubblicato una story Instagram che ritraeva l’ex insieme a sua figlia, mentre dormivano. E ha scritto: “Il tempo può cambiare tante cose…. o quasi. Buonanotte”

In molti sospettano che la foto sia uno scatto vecchio, seppur molto simile a quello pubblicato poco prima dalla ragazza. Subito si è ipotizzato un riavvicinamento della coppia, dopo le voci di tradimento e le gravi accuse che si sono fatti a vicenda.

Al di là delle indiscrezioni sulle corna sembra dunque che Valeria Pasciani abbia un ruolo importante in tutta questa dinamica. Fabrizio Corona vuole dunque smascherare la donna, arriveranno altri audio inediti?