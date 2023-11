Mamma Sophie Codegoni, audio choc: “Una bambola, va sfruttata”

La turbolenta rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha tenuto banco per settimane nel mondo del gossip. L’ex coppia ha raccontato la propria versione (più volte) nel salotto di Verissimo, smascherandosi a vicenda. Un’accusa in particolare, rivolta dal deejay genovese, ha fatto trasalire i cosiddetti Basciagoni. Il 34enne ha affermato che la madre della sua ex ha un’influenza rovinosa sulla ragazza. Lo scoop lanciato da Dillinger, sito gestito da Fabrizio Corona, se verificato, potrebbe dargli ragione.

Il portale è entrato in possesso di alcuni audio (condivisi anche sull’account Instagram del quotidiano) in cui Valeria Pasciuti, la madre di Sophie Codegoni, parla di sua figlia. Fin qui nulla di strano. Peccato che il modo in cui si esprime, ammesso che quella sia davvero la voce della donna, sia inaccettabile. Nel suo breve monologo (carpito, afferma Dillinger, nel backstage del Grande Fratello Vip), la signora Valeria esorta gli autori a far indossare a Sophie abiti che valorizzino, per non dire esibiscano, le sue grazie.

Mettiamo fuori, un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le tette, però… Fatele mostrare un po’ di decolleté ogni tanto. Non so quanta pubblicità ci facciamo!

Non più felice è l’affermazione che segue: “C***o, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando“. Ascoltare una mamma che parla in questi termini della figlia, come fosse un bell’oggetto da esposizione, è agghiacciante. Ma il peggio deve ancora arrivare.

Dillinger si è spinto oltre, raccontando un altro episodio che risalirebbe a quando l’ex tronista di Uomini e Donne era nella Casa del GF VIP. La Pasciuti, sentendo la giovane confidare a Jessica Selassié di non avere il ciclo da tre mesi, avrebbe reagito in modo del tutto imprevedibile. Prima avrebbe chiesto a tale Sabrina (probabilmente un’autrice del reality) di accertarsi delle condizioni della Codegoni. Poi avrebbe inviato alcuni messaggi ad un’amica, dal contenuto raccapricciante: “Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta?” E ancora: “La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”

Dilllinger ha pubblicato un secondo audio in cui la Pasciuti parla di Corona:

“Sophie è plagiata”: cos’ha detto Basciano sulla madre della Codegoni

Nel corso della prima intervista a Verissimo, Alessandro Basciano non ha solo smentito di aver tradito la madre di sua figlia Céline. L’ex Vippone, che non è mai andato d’amore e d’accordo con la suocera, ha addossato a quest’ultima gravi responsabilità. A duo dire, Sophie Codegoni sarebbe plagiata da sua madre, che, tra le altre cose, l’avrebbe indotta a rivolgersi a stregoni e cartomanti. Valeria Pasciuti, secondo l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, gli avrebbe sempre remato contro, facendo il possibile per far naufragare la sua storia con Sophie.

La Codegoni, nel salotto di Silvia Toffanin, si è fermamente schierata in difesa della madre, che avrebbe sempre e solo agito per il suo bene. La ragazza ha ammesso che, talvolta, si fa leggere le carte, ma ha preso con la sua testa la decisione di troncare con Basciano. È difficile e doloroso pensare che, per tutto questo tempo, la signora Pasciuti abbia davvero ‘controllato’ Sophie, come fosse una macchina da scoop da spremere fino all’osso. A tal proposito, è necessario ribadire che per il momento si tratta di indiscrezioni prive di ufficialità, che come tali vanno prese.