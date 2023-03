Del fatto che Soleil Sorge e Sophie Codegoni non si stessero particolarmente simpatiche dopo la fine della loro esperienza al Grande Fratello Vip se n’erano accorti in molti sui social. Quest’oggi, però, sembra proprio che fra le due sia ufficialmente scoppiata una vera e propria guerra. Questa, perlomeno, è la ricostruzione di Giuseppe Porro, che ha messo insieme i pezzi di quello che sembra essere a tutti gli effetti un durissimo scontro Instagram fra le due primedonne. Ma cosa è successo esattamente?

La guerra fra Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembra proprio essere scoppiata sulla scia del lancio, da parte di entrambe le ex gieffine, di una linea di costumi da bagno. Alcuni follower delle due influencer, infatti, hanno fatto notare che i prodotti presentati nella linea di Sophie Codegoni di recente sarebbero decisamente simili a quelli di Soleil. Qui sotto potete recuperare il confronto di un’utente di Twitter, che ha segnalato come Sophie abbia persino scelto lo stesso brand di Soleil.

Sopra quelli di Soleil,sotto quelli di Sophie. Il punto non sono i "costumi",il punto è che è stato scelto lo stesso brand,fatte le stesse proposte,sembra una rivisitazione e sinceramente mi dispiace perché penso che Sophie abbia buon gusto e si sarebbe potuta impegnare di più pic.twitter.com/0rxgYLpsN1 — Sabrina (@SabrinaSassyC) March 9, 2023

Può essere, a questo punto, che Soleil Sorge sia venuta a conoscenza della linea della collega (forse fin troppo simile alla sua?) e che abbia così deciso di replicare. Nella giornata di oggi, la modella italo-americana ha pubblicato una Instagram Stories velenosa, rivolta a “ignoti”. Alla luce di quanto detto qui sopra, le sue parole sono apparse perlomeno sospette a molti. Qui le dichiarazioni di Soleil, con tanto di citazione colta:

“Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. […] Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri – S. Zoncheddu.”

La dura reazione di Sophie Codegoni

Non è certo tardata ad arrivare la reazione della futura moglie di Alessandro Basciano, che a sua volta non ha voluto fare nomi precisi ma ci è voluta andare giù particolarmente pesante. La Codegoni, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories al vetriolo dedicata alla “collega” scrivendo: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”.

Sembra insomma che le due non vedessero l’ora di affrontarsi a muso duro via social: a mancare era solo l’occasione, la tanto attesa scintilla, che alla fine non ha tardato ad arrivare.

Sophie Codegoni vs Soleil: i precedenti

Sembra cbe nei mesi scorsi il clima fra le due ex amiche del cuore del GF Vip si fosse scaldato anche a causa di un ruolo molto importante che si sono contese, quello di Bonas ad Avanti un altro. Nonostante Soleil avesse negato di aver mai fatto provini per la trasmissione, resta il fatto che stando ai rumors il team del programma le avesse preferito la Codegoni per la sua eccessiva sovraesposizione in tv.