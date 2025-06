Sophie Codegoni, voci sul fidanzato segreto e famoso tradito da una foto

Mormora il gossip. Si sussurra che Sophie Codegoni stia frequentando un famoso calciatore italiano. Di chi si tratterebbe? Di Andrea Petagna, 30 anni il prossimo 30 giugno. A far esplodere le voci di una presunta love story in corso sono stati alcuni avvistamenti e alcuni dettagli che si è lasciato sfuggire lo stesso atleta triestino sui suoi profili social. Alcuni internauti, nelle scorse ore, hanno notato che Petagna ha pubblicato una storia su Instagram mentre si trovava in auto. Sembra che sul mezzo ci fosse anche Celine Blue, la figlia dell’ex tronista e di Alessandro Basciano. Il particolare curioso è che la storia è stata cancellata dopo pochi minuti. Si ipotizza che il calciatore non si sia accorto di aver ripreso la piccola. Dopo averlo notato, avrebbe provveduto a rimuovere il contenuto. Ma ormai c’era chi aveva visionato le immagini.

E gli indizi che spingono a credere che ci sia del tenero tra l’influencer e il giocatore non sono finiti qui. I più attenti hanno segnalato agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano che Sophie e Petagna stanno postando in questo periodo scatti dai medesimi luoghi. Insomma, ci sono dei dettagli piuttosto inequivocabili che certificherebbero che i due si stiano vedendo.

Resta da capire quali sia la natura del rapporto tra la giovane influencer e l’atleta. Si ricorda che Codegoni è reduce da una relazione complessa, quella vissuta assieme al deejay ligure Alessandro Basciano, con il quale ha avuto la figlia Celine Blue. Al 36enne, poche settimane fa, è stato imposto di indossare il braccialetto elettronico in quanto la sua presenza nelle zone frequentate dall’ex compagna è ritenuta pericolosa. Sophie lo aveva denunciato lo scorso inverno, sostenendo di essere vittima di stalking.

Chi è Andrea Petagna, il presunto nuovo fidanzato di Sophie Codegoni

Andrea Petagna è nato a Trieste il 30 giugno 1995. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Monza. In precedenza ha vestito i colori del Cagliari, del Napoli, della SPAL, dell’Atalanta e del Milan. Vanta inoltre una presenza con la maglia della Nazionale azzurra.