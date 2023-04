Manca poco e Sophie Codegoni diventerà mamma per la prima volta a soli 21 anni. L’ex vippona è, infatti, entrata nell’ultimo mese di gravidanza e non vede l’ora di conoscere la sua bambina, la piccola Cèline. L’influencer è molto attiva sui social e ha condiviso con i suoi followers tutte le tappe di questa lunga attesa vissuta insieme al compagno conosciuto nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Alessandro Basciano. A tal proposito, proprio recentemente ha rivelato quando sarà la data esatta del parto.

La “Bonas” di “Avanti un altro” ha condiviso un video su Instagram per mostrato ai suoi seguaci il suo pancione, che ormai è quasi ingestibile. Ad accompagnare la storia, c’era una didascalia con scritto “-24”, dunque mancano esattamente 24 giorni al giorno più atteso: se tutto dovesse andare secondo i piani, il 15 maggio 2023 nascerà Celine Basciano. Si tratta della primogenita per Sophie, mentre Alessandro diventerà papà per la seconda volta, dopo aver avuto suo figlio Nicolò, 6 anni, con l’ex compagna Clementina Deriu.

Essendo agli sgoccioli di questa lunga gravidanza, il corpo della Codegoni è sempre in costante cambiamento e l’attesa sta cominciando a pesare, dato che il pancione, secondo quanto rivelato dalla modella, sarebbe letteralmente “esploso in tre giorni“. L’ex tronista si è lamentata con i suoi fan di quanto la sua pancia sia ormai diventata gigante, riprendendola da entrambi i lati per far vedere bene le dimensioni. Nonostante queste normali difficoltà, però, Sophie appare sempre super sorridente e positiva, non riuscendo a nascondere la felicità per l’arrivo della sua prima figlia e la gioia nello star per realizzare il suo sogno più grande: diventare mamma.

Sophie Codegoni arrabbiata con Alessandro Basciano: cosa è successo

Sophie Codegoni ha condiviso su Instagram un video in cui spiegava lo strano motivo per cui si era arrabbiata con il compagno Alessandro Basciano. Una motivazione che, per quanto bizzarra, sembra essere condivisa da molte donne. L’ex vippona ha raccontato di aver fatto un incubo in cui il fidanzato la tradiva, un incubo talmente realistico da sembrare parte della vita reale. “Infatti, mi sono svegliata e l’ho guardato malissimo”, ha detto l’influncer.

Dopodiché, Sophie ha raccontato di aver ricevuto moltissimi messaggi di sue followers donne che hanno condiviso la sua stessa esperienza. A quanto pare, dunque, la 21enne non è l’unica a provare tale gelosia anche solo per colpa di un brutto sogno e si è sicuramente sentita meno sola al sentire le testimonianze delle sue fedelissime seguaci.