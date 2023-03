Sophie Codegoni, gravidanza agli sgoccioli: le paure e i kg in più

Sophie Codegoni è sempre più vicina al grande momento: l’influencer si trova ormai agli scoggioli della gravidanza e dovrebbe partorire la sua bambina, che si chiamerà Celine, nel mese di aprile. Nonostante la giovane età – l’ex vippona ha solo ventun’anni – Sophie ha sempre dichiarato di non vedere l’ora di diventare madre e di essere al settimo cielo per l’arrivo della piccola. Tuttavia, con la data della nascita sempre più vicina, la Bonas di ‘Avanti un altro’ starebbe cominciando a sentire sempre di più la pressione e, di conseguenza, sono sorte in lei le prime paure. Oggi 25 marzo la Codegoni ha aperto un box di domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci, le quali vertono quasi tutte, ovviamente, sulla sua gravidanza e sull’arrivo di Celine. A tal proposito, un utente le ha chiesto come si sta preparando alla nascita della bambina. Al che, Sophie ha risposto sinceramente e ha confessato di star cominciando a sentire molte insicurezze:

Non vedo l’ora. Passo giornate intere ad immaginare come sarà la mia piccolina e come sarà la nostra nuova vita insieme. Però allo stesso tempo, adesso che mi sto avvicinando adesso mi sta venendo un po’ di ansietta e paura di non essere all’altezza. Non so come spiegarlo…

Sophie Codegoni: ecco come reagisco ai chili presi in gravidanza

L’ex vippona sta per diventare madre per la prima volta e ad un età molto giovane, per cui queste paure e dubbi sono più che lecite e sicuramente alquanto comuni in tutte le neomamme. Dopodiché, la Codegoni ha anche risposto ad una domande di un follower che le chiedeva come stesse gestendo il cambiamento del suo corpo in gravidanza e l’inevitabile aumento di peso che ne consegue. La compagna di Alessandro Basciano ha ammesso di non aver reagito bene inizialmente alle sue nuove forme, tanto che le capitava di guardarsi allo specchio e piangere. Con il tempo, però, ha capito che quei chili in più erano semplicemente una conseguenza di una delle gioie più grandi che si possa avere nella vita, ovvero un figlio. Inoltre, ha voluto dare un consiglio ai suoi fan: cercare sempre di mangiare in maniera salutare e di allenarsi, in modo da sentire prima di tutto un benessere interiore. Aldilà dell’aspetto esteriore, Sophie sta cercando di mantenersi in forma soprattutto per il suo equilibrio mentale e stare meglio con se stessa.