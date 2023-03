Sophie Codegoni, silenzio rotto sul costume gate: veleni su Soleil

La ex gieffina ha parlato in modo chiaro della diatriba che l’ha vista scontrarsi con la modella italo-statunitense

In occasione dell’ultima puntata del format Casa Chi caricato questo pomeriggio su Instagram, Sophie Codegoni ha finalmente avuto l’occasione di fare un po’ di chiarezza sul tanto chiacchierato costume gate dei giorni scorsi che l’ha vista scontrarsi a distanza con Soleil Sorge. L’intervista (che in realtà era incentrata su Sonia Bruganelli, in collegamento) organizzata con i due giornalisti Azzurra della Penna e Valerio Palmieri è quindi iniziata proprio con n chiarimento da parte della futura moglie di Alessandro Basciano, che come Soleil ha lanciato una sua personale linea di prodotti per il mare.

Sophie Codegoni, chiamata in causa nel merito della questione che si è scatenata su Instagram qualche giorno fa, ha quindi potuto dire la sua, rompendo il silenzio una volta per tutte dichiarando:

“Io devo dire che non si finisce mai di imparare, perché io sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non sapevo che avesse inventato Soleil. Però magari ti consiglio i suoi, magari sono più carini non lo so!”

A questo punto, Sophie Codegoni si è sentita in dovere di difendersi rispetto alle accuse ricevute da parte della sua rivale, che in sostanza si è convinta di essere stata copiata. Ecco dunque la replica della compagna di Basciano:

“Parlando sinceramente io credo che io e Sole abbiamo due gusti totalmente diversi. Quindi se vai a vedere le due collezioni, lei ha uno stile più etnico, io ho uno stile più francese. Non c’entrano niente le due collezioni.”

Non che ci volesse un genio per capire a chi stesse facendo riferimento una Instagram Stories pubblicata nei giorni scorsi dalla Codegoni, ma adesso è finalmente arrivata la conferma che i dubbi del web riguardo a questa querelle social erano effettivamente fondati su qualcosa di concreto e reale.

Cos’è successo di preciso fra Soleil e Sophie Codegoni

Non è certo un segreto che dopo la fine della loro esperienza al Grande Fratello Vip (ai tempi erano amiche) il clima fra Soleil e Sophie Codegoni si sia fatto particolarmente teso. C’è chi si è convinto che fra le due sia nata un’antipatia dopo la scelta di Sonia Bruganelli di selezionare la Codegoni come nuova Bonas di Avanti un altro “al posto” di Soleil, che in realtà aveva smentito di avere mai partecipato ai casting del programma di Paolo Bonolis.

Ad ogni modo, poche ore fa, alcuni utenti avevano segnalato delle somiglianze palesi fra la collezione di bikini di Sophie Codegoni e quella di Soleil, scatenando le ire di quest’ultima, che aveva pubblicato una delle sue classiche Stories al vetriolo diretta proprio alla collega.