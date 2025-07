Sophie Codegoni sul filler labbra: perché l’ha rimosso e se lo rifarà

Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha risposto alle domande dei suoi follower con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Nello specifico l’ex volto di Uomini E Donne si è aperta sulla sua battaglia contro l’acne e sulla decisione di rimuovere il filler che aveva alle labbra. La modella ed influencer ha spiegato come si sia convinta a sottoporsi all’intervento di rimozione, rivelando anche se ritoccherà nuovamente le sue labbra.

Per un personaggio pubblico il contatto con i propri follower è molto importante e non è raro che i vip interagiscano con questi attraverso i famosi box domande di Instagram, attraverso i quali gli utenti possono chiedergli ciò che preferiscono. Nelle ultime ore Sophie Codegoni ha risposto alle domande dei suoi fan con alcune storie pubblicate sul suo profilo social, aprendosi anche sulla sua battaglia contro l’acne e sull’intervento di ialuronidasi.

Rispondendo al messaggio di un utente, Codegoni ha pubblicato una sua vecchia foto in cui si vede il suo viso pieno d’acne. L’influencer e modella ha spiegato che un anno fa si sentiva intrappolata in una sensazione costante di disagio a causa della sua pelle. Tuttavia ha capito con il tempo che l’acne non è un’identità, bensì una condizione, e che non racconta la propria storia o il proprio valore. Ha poi aggiunto che dall’acne si può guarire e che questa non deve impedirci di guardarci con amore.

Poco dopo, in una storia successiva, l’ex tronista di Uomini E Donne ha parlato anche dell’intervento di ialuronidasi a cui si è sottoposta qualche mese fa. In particolare Sophie ha rivelato di essere stata convinta dal suo medico e di essere contenta di aver preso tale decisione. Nello specifico l’ex gieffina ha raccontato di aver fatto ricorso alla ialuronidasi a novembre. Codegoni l’ha definita fastidiosa, in quanto inizialmente brucia tantissimo e nei primi giorni le labbra sono gonfissime. Ha precisato di averne fatte due per rimuovere tutto. La modella ed influencer ha anche rivelato se ritoccherà nuovamente le labbra. A riguardo ha detto di non averne più intenzione.