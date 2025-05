Sophie Codegoni, ‘bisturi fatale’. Urtis: “Viso? Vi dico cos’ha fatto”

Genny Urtis, il fu Giacomo, ha pubblicato su Instagram una nuova puntata della sua rubrica ‘Bisturi fatale‘, in cui passa ai raggi X alcuni vip, svelando a quali interventi e a quali trattamenti estetici si sono sottoposti negli anni. Nelle scorse ore il dermatologo e chirurgo si è concentrato sulla sua amica Sophie Codegoni, mostrando il ‘prima e il dopo’. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, è cambiata parecchio nel tempo. Dando un’occhiata a quando era una adolescente si comprende rapidamente che oltre al mutamento naturale è intervenuta fortemente sul suo corpo, in particolare sul suo viso, con la chirurgia plastica. Urtis, con dichiarazioni alquanto controverse, è arrivato persino a definirla un esempio per coloro che vogliono operare dei ritocchi su loro stessi.

Genny Urtis sul cambiamento estetico di Sophie Codegoni: “Un esempio”

L’influencer originaria di Riccione è una delle poche persone del mondo dello spettacolo a non aver mai nascoso di aver fatto abbondante uso dello chirurgia estetica. In passato ha spiegato che ha cominciato a ‘sistemarsi’ da giovanissima, quando era ancora minorenne, all’età di 16 anni. Urtis, esperto di ritocchini, ha spiegato dettagliatamente a quali interventi e a quali trattamenti è ricorsa l’ex tronista

Si è rifatta “le labbra, il naso e il seno”, ha sostenuto il chirurgo, aggiungendo che la sua faccia è cambiata parecchio anche perché ha fatto “qualche ritocchino qua e là con vitamine e amminoacidi”. “Il risultato rispetto al prima è incredibile. Viene presa come icona di bellezza da tantissime ragazze che vogliono fare i ritocchini estetici e ci sta. Sophie la potete prendere come esempio”, ha concluso Urtis. La frase di chiusura è alquanto opinabile, ma tant’è.

Il dimagrimento di Sophie Codegoni, l’allarme dei fan e i motivi della perdita di peso

Negli ultimi mesi Codegoni è anche dimagrita molto. Un giorno sì e l’altro pure tanti utenti che la seguono esternano la loro preoccupazione, affermando che la sua magrezza non è sana. C’è chi si esprime con tatto, ma purtroppo c’è anche chi usa toni e parole totalmente fuori luogo. Non di rado c’è anche chi scade nell’insulto.

In alcuni frangenti, l’influencer ha raccontato che il suo fisico ha risentito molto della delicata situazione personale che ha vissuto con l’ex Alessandro Basciano. Sophie lo ha denunciato per stalking, i giudici hanno costretto il deejay ligure ha indossare il braccialetto elettronico.