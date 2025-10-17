Sophie Codegoni spiazza a La Volta Buona: “Siamo tutti cornuti. Ecco come l’ho scoperto”

È tempo di confessioni (scottanti). Venerdì 17 ottobre, come da tradizione, il pomeriggio di Rai 1 si anima con il talk show di Caterina Balivo. Il tema della puntata? I tradimenti. A infiammare il salotto de La Volta Buona, una presenza che non passa inosservata: Sophie Codegoni, che si lascia andare a un racconto senza filtri delle sue passate esperienze sentimentali. Ironica e diretta, con quella forza di chi è caduta ma si è sempre rialzata, affronta l’argomento con un sorriso.

Sophie Codegoni e la rivelazione sul passato amoroso

Durante la puntata, scorrono i filmati di volti noti dello spettacolo che parlano del tema del giorno, tra chi ha tradito e chi è stato tradito. E Balivo punta dritta su Codegoni: “Sarai stata tradita anche tu…“. Ma la giovane influencer non si fa certo cogliere impreparata. Con la sua ironica, risponde: “Io ho iniziato la mia collezione di corna a 16, quindi sono esperta“. Poi aggiunge: “Posso dire sinceramente? Ripensandoci, ci sta. Una cosa è essere traditi quando sei incinta, dopo le nozze. Lì fa male, è dura da superare. Ma a 16, 17 anni… ci sta“. La conduttrice incalza: “Ma come l’hai scoperto? L’hai visto? Te l’hanno detto?“. E l’influencer risponde senza esitazioni: “Io sono bravissima, scopro tutto. Sono praticamente l’investigatore privato del mio gruppo di amici“. E aggiunge: “Purtroppo siamo tutti cornuti“.

Dopo queste dichiarazioni, il dibattito in studio si è accesso. Gli ospiti hanno continuato a discutere sul tema infuocato del giorno. C’è chi lo giustifica con un “è umano“, chi si arrende al “tutti siamo stati traditi“. Ma sui social, non tutti l’hanno presa con la stessa leggerezza. Su X il pubblico si divide: “Non è che siccome avete le corna voi, le abbiamo tutti” scrive un utente, mentre un altro liquida la puntata con un “Che delusione“. Tuttavia, al centro dei commenti c’è lei: Sophie Codegoni. In tanti hanno notato un dettaglio impossibile da ignorare: il suo nuovo aspetto. Più naturale – dopo la rimozione del filler – ma soprattutto radiosa e spensierata come non la si vedeva da tempo.

Un cambiamento che non è solo estetico, ma anche emotivo. Le difficile vicende con l’ex compagno e padre di sua figlia Celine Blue, Alessandro Basciano, hanno lasciato il segno. Lui, oggi, è tenuto a mantenere almeno 500 metri di distanza dall’influencer e sottoposto a braccialetto elettronico, in seguito alle accuse di stalking nei confronti dell’influencer. Una pagina dolorosa della sua vita, che lei sta cercando di voltare con forza e una nuova luce negli occhi.