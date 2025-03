Sophie Codegoni, presunta nuova fiamma: è un calciatore (rumor)

Una delle protagoniste dei gossip di quest’anno è stata l’ex volto del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni. Di lei si è parlato soprattutto per la fine della sua relazione con il dj ed influencer Alessandro Basciano, avvenuta proprio a pochi mesi di distanza dalla nascita della loro bambina Celine Blue. L’ex tronista di Uomini E Donne ha anche denunciato per stalking il suo ex e da allora sono partite diverse accuse reciproche. Oggi, stando ad una segnalazione, Sophie potrebbe aver ritrovato l’amore. Secondo il rumor spuntato sul web si tratterebbe di un calciatore. Scopriamo meglio di chi potrebbe trattarsi.

La presunta nuova fiamma di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni potrebbe aver ritrovato l’amore dopo la rottura con Alessandro Basciano. Ad annunciarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram poche ore fa, Marzano ha difatti comunicato la nascita di una nuova coppia composta da un ex volto del Grande Fratello Vip ed un calciatore. Qualche utente ha provato ad indovinare di chi si trattasse e tra i nomi sono stati fatti anche quelli dell’ex tronista di Uomini E Donne e del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Deianira ha risposto alla supposizione scrivendo “così pare”, scatenando quindi il gossip. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici rumor in quanto ancora non è arrivata una conferma o una smentita da parte dei due diretti interessati. Non resta quindi che aspettare dichiarazioni da parte di Sophie o Nicolò per capire se effettivamente ci sia qualcosa tra di loro.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram da Deianira Marzano:

Sophie Codegoni si è ritrovata recentemente al centro dei gossip a causa della rottura con il dj ed influencer Alessandro Basciano. La fine della loro relazione è avvenuta proprio poco dopo la nascita della loro bambina Celine Blue ed è stata parecchio brusca. La coppia è difatti finita al centro dell’attenzione anche a causa di una denuncia per stalking da parte dell’ex volto del Grande Fratello Vip ai danni di Basciano. Oggi le attenzioni di Sophie sono incentrate soprattutto sulla piccola Celine Blue.