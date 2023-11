Sophie Codegoni piomba su Mirko del GF: così lo ha smontato

A Casa Chi Sophie Codegoni ha detto la sua sulla storia di Greta, Perla e Mirko. Essendo stata anche lei tradita si è schierata dalla parte dell’ex ed ha quindi dichiarato di essere #teamPerla. Al tempo stesso, non vorrebbe che anche Greta vivesse la stessa situazione.

Durante l’intervista a Giselda Torresan, ex gieffina, la Codegoni ha voluto esprimere la sua idea. Inizialmente l’influencer era dalla parte della Vatiero, sperando anche in un ritorno di fiamma ma ora ha cambiato idea. Guardando la trasmissione e i comportamenti “ambigui” di Mirko, secondo Sophie a lui non interessa realmente nessuna delle due.

“Se mi dovessi realmente esporre, dico a questo ragazzo di trovare una quadra nella sua vita. Nel senso, non puoi illudere due donne allo stesso tempo. Anche durante la puntata io l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla e né nei confronti di Greta ed è lì che ride e si gode il momento. Però a casa c’è una fidanzata, possiamo essere team Perla però a casa c’è sempre una donna che ti guarda e lì comunque c’è la tua ex che hai lasciato per la tua ragazza attuale“

L’influencer ha spiegato che da fuori questa dinamica è divertente da guardare, ma al tempo stesso inizia a non apprezzare più il triangolo, magari anche perché ora sa cosa significa essere nella parte della tradita.

“Io non apprezzo i triangoli amorosi quindi direi ‘Mirko riprenditi un attimo’. Io ho fatto il GF e sono stata dentro 6 mesi. Lì le emozioni sono amplificate a mille e hai bisogno di un sostegno forte e nessuno ti può dare un sostegno come una persona con la quale hai vissuto 4-5 anni. Quindi seriamente rivederla gli ha dato delle emozioni fortissime“

Secondo la Codegoni, però, tra Mirko e Perla ci sarà un ritorno di fiamma: “Credo che succederà qualcosa. Lui è uno che switcha velocemente perché dopo 4 anni di relazione ti innamori di un’altra…quindi sì secondo me succederà qualcosa“.

Dunque Sophie, dopo l’esperienza con Alessandro Basciano e dopo essere andata in tv a raccontare del presunto tradimento, è più empatica sia nei confronti di Perla che di Greta che ora si ritrova “nei panni dell’altra”. Da spettatrice non vorrebbe però che i due ex tornassero insieme.

Anche Giselda Torresan, intervistata dalla Codegoni, è dalla parte di Perla, ma secondo lei non potrà esserci un ritorno di fiamma: “Mi piace tanto Perla. Diciamo che mi piace più Perla che Greta. Però le minestre riscaldate non sono mai buone“.

Il parere di Giselda Torresan

Nella stessa intervista Giselda ha parlato della sua avventura all’interno del reality. A sorpresa ha raccontato che non le stava più piacendo l’ambiente e rimpiange il clima che c’era nei primi giorni, con concorrenti che poi sono stati eliminati.

“Non mi manca la Casa. Poi guardando le ultime discussioni che hanno fatto, no non mi manca. Ho visto la puntata, le discussioni tra Rosy e Letizia, e tutto. A me piaceva quando c’era Lorenzo, Marco, Valentina e anche Ciro“

La Torresan ha parlato anche di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Secondo lei il ragazzo è il più stratega della Casa. Giselda ha rivelato di avere le idee più chiare da quando è stata eliminata.

“Il meno migliore a questo punto è proprio Giuseppe. Sta giocando un po’ con Beatrice, non mi piace. Secondo me sì un po’ Beatrice stava soffrendo. Io penso che un po’ c’era il trasporto da parte di Beatrice”

A proposito del suo uomo ideale, l’ex concorrente ha rimarcato il suo debole per Mauro Corona e gli vorrebbe scrivere: “Ho visto che Mauro Corona mi segue su Instagram, dopo gli scrivo. Io sono una sua fan, il mio uomo deve essere come lui. Non sono miei tipi né Paolo, Vittorio e né Massimiliano. Nessuno“