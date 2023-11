Sophie Codegoni batte un colpo: bordata lanciata a Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a far parlare di loro. Lo strappo creatosi qualche settimana fa tra i due, con conseguenti ospitate a Verissimo, sembra ormai destinato a non ricucirsi più. A confermare apparentemente una simile ipotesi è stata la recente mossa social dell’ex gieffina.

La mossa social di Sophie Codegoni

Ad Halloween, Sophie Codegoni è stata criticata sul suo profilo Instagram per essere andata a divertirsi. Un’utente ha però fatto notare che mentre l’ex gieffina era in compagnia di amici storici e omosessuali, Alessandro Basciano si trovava insieme a ragazze e ballerine: “Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita, oltretutto gay, però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine. Visto che tanto dite a Sophie di perdonarlo, ma siete sicure che lui voglia Sophie?“. In seguito, un’altra utente ha commentato il tweet: “Il pianto è durato mezza giornata“.

Nel giro di qualche minuto è arrivato il like di Sophie Codegoni all’ultimo commento citato. Un gesto silenzioso che vale, probabilmente, più di mille parole e che sembra confermare la presa di posizione esposta dall’ex gieffina a Verissimo. Proprio nel talk show di Silvia Toffanin, Basciano e Codegoni erano stati ospiti due volte a testa, dove avevano offerto versioni diverse su vari eventi della loro love story ormai giunta al termine.

Le ultime ospitate di Sophie e Basciano a Verissimo

L’ultima ospitata di Sophie Codegoni risale al 22 ottobre scorso, il giorno dopo la prima ospitata del deejay (finita in lacrime). L’ex gieffina aveva esordito spiegando di non essere toccata dal pianto dell’ex fidanzato, rivelando di averne visti tanti prima di quello davanti a Toffanin. Sophie era tornata sul capitolo Luzma Cabello, ragazza con cui Basciano aveva avuto un flirt in passato, raccontando come l’ex fidanzato l’avesse presa in giro. In particolare, però, l’ex gieffina aveva rivelato come Basciano le avrebbe tirato uno schiaffo quando si trovavano a Mykonos, confessando di aver sbagliato a perdonarlo in quell’occasione.

Una settimana dopo era invece tornato Alessandro Basciano. Così come era apparso poco convincente in occasione della prima ospitata, lo stesso era accaduto nella seconda e, ancora una volta, il deejay era stato sommerso di critiche. Sulla questione dello schiaffo a Mykonos, Basciano aveva spiegato che Sophie si sarebbe messa in mezzo ad una colluttazione tra lui e il suo manager. Fatto sta che sui social erano volate critiche di ogni tipo, arrivando a riguardare anche Silvia Toffanin.