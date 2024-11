Sophie Codegoni parla dopo l’arresto di Basciano: story fiume

Dopo circa due giorni dalla notizia dell’arresto di Alessandro Basciano, la sua ex compagna Sophie Codegoni ha finalmente rotto il silenzio e con una lunga story pubblicata sul suo profilo Instagram, ha voluto dire la sua sull’accaduto e, nello stesso tempo, rendere note ai suoi followers le principali e importanti motivazioni che l’hanno portata a denunciare per stalking il suo ex fidanzato, nonché padre di sua figlia Céline Blue.

Le prime parole di Sophie Codegoni

“Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura“. Inizia così la story fiume che poco fa, Sophie Codegoni ha deciso di postare sul suo profilo Instagram, rompendo così il silenzio, che durava ormai da qualche giorno, circa il recente arresto del suo ex compagno, Alessandro Basciano.

Fino a ora infatti, la giovane influencer aveva preferito non esporsi sulla vicenda, forse anche per proteggere la figlia avuta proprio dalla relazione con il celebre DJ. Ora però, passate ormai quasi 48 ore dall’arresto di Basciano, Sophie ha voluto aprirsi con i suoi fans e spiegare perché si è vista costretta a un gesto così estremo.

“Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario“, ha poi continuato l’influencer, sottolineando come il gesto da lei compiuto sia stato dettato principalmente dal desiderio di proteggere la piccola Céline Blue.

“Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano“, ha poi concluso Sophie.

L’arresto di Alessandro Basciano e le accuse

Nel frattempo, Alessandro Basciano risulta essere ancora detenuto nel carcere di San Vittore, dov’è stato portato dalle autorità di Moscova lo scorso giovedì 21 novembre, in seguito a una furiosa lite avuta con un amico di Sophie al Cipriani di Milano. L’accusa, come anticipato, è quella di stalking nei confronti della sua ex compagna e madre di sua figlia. Un arresto arrivato un po’ in ritardo se si considera che la denuncia dell’influencer è stata depositata quasi un anno fa, l’8 dicembre del 2023.

Stando a quanto contenuto dall’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, ad aggravare ulteriormente la posizione del celebre DJ ci sarebbero anche dei comportamenti che denotano una “preoccupante pericolosità sociale”. Una considerazione basata sulle minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche che Basciano avrebbe perpetrato non solo nei confronti dell’ex compagna, ma anche verso persone vicine a lei.

Ecco quindi perché, nella sopracitata story fiume della Codegoni, è contenuto anche un riferimento al fatto di aver dovuto proteggere le persone che le stanno vicino e che le vogliono bene.

Alla base dell’atteggiamento del DJ vi sarebbe una grandissima gelosia nei confronti della Codegoni, considerata patologica e che lo ha spinto ad avere comportamenti persecutori nei suoi confronti e a farle terra bruciata attorno, anche quando non stavano più insieme. Insomma, un vero incubo per l’influencer che, di riflesso, non si sentiva più padrona della sua vita.