Sophie Codegoni ospite in tv: dove svelerà le verità su Basciano

Sophie Codegoni si prepara a dire la verità in merito alla rottura con Alessandro Basciano. Ecco in quale programma tv sarà ospite.

Sabato alle 16:30, su Canale 5, Verissimo di Silvia Toffanin ospiterà Sophie Codegoni. L’ex gieffina è reduce da una recente rottura con Alessandro Basciano, sebbene non siano stati ancora resi noti in modo chiaro i motivi che abbiano portato al termine della love story.

Sophie Codegoni a Verissimo: la reazione dell’utenza

“Lei sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!” recita la descrizione del post Instagram con cui si dà l’annuncio. Molto probabile (se non scontato), quindi, che l’ex gieffina possa approfondire quanto accaduto con Alessandro Basciano proprio nella chiacchierata con Silvia Toffanin. Nei commenti, la notizia dell’ospitata di Codegoni non è stata molto gradita dai fan. In molti, infatti, hanno ironizzato sul fatto che l’ex gieffina vada in tv solo pochi giorni dopo la rottura con Basciano. Nel complesso, diversi utenti hanno sostenuto come tutto ciò possa essere una manovra per guadagnare visibilità.

L’annuncio della rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni era arrivato nella serata di domenica 8 ottobre. Sophie, nel dare la notizia, aveva parlato di cose gravi scoperte di recente, senza entrare troppo nei dettagli di ciò che aveva portato alla fine della love story. Ad esporsi, in un secondo momento, erano stati Beppe Basciano, padre di Alessandro, e Benjy Costantino, manager del deejay. Il primo aveva chiesto silenzio, il secondo si era invece espresso con un commento più pungente che non era piaciuto ai fan dell’ex coppia.

A prendere parola era stato poi lo stesso Alessandro Basciano, che aveva smentito di aver tradito Sophie con una foto social dove si era mostrato attaccato ad una flebo, probabilmente in un letto d’ospedale. Alcuni fan avevano però dubitato della parole del deejay, dicendo la propria tramite post a cui la Codegoni aveva messo like: mossa social che sembrerebbe confermare l’infedeltà di Basciano.

Sophie Codegoni e le dichiarazioni a Casa Chi

Ospite nell’ultima puntata di Casa Chi, Sophie è tornata a parlare di quanto accaduto, arrivando a scoppiare in un toccante pianto che non ha lasciato indifferenti le sue fan. Nell’affrontare la rottura con il deejay, l’ex gieffina ha spiegato come ci fossero in mezzo terze persone e alcune cose a riguardo ancora non si sanno. La Codegoni ha poi dichiarato di non star passando un bel periodo, ma si è mostrata consapevole di come la vita andasse avanti. Al suo fianco, infatti, c’è la figlia nata solo pochi mesi fa.