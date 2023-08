Sophie Codegoni, l’abbaglio sull’ecografia della figlia: gaffe epica

Sophie Codegoni è diventata mamma da pochi mesi della piccola Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio dal legame con il compagno Alessandro Basciano. Dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, i due non si sono più separati e, dopo una sorprendente proposta di matrimonio su red carpet di Venezia, diversi mesi fa hanno annunciato di aspettare una bambina. Con l’arrivo della piccola Celine, la famiglia dei “Basciagoni” è diventata finalmente realtà. Una famiglia piena di sorprese, impreviste e aneddoti divertenti, che l’ex vippona decide di condividere quotidianamente con i suoi numerosi followers. Sophie, infatti, vanta un seguito di 1 milione di persone sul suo profilo Instagram, le quali ogni giorno sono impazienti di conoscere gli aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua famiglia.

Dopo aver pubblicato dei video di Basciano intento a montare una nuova culla per la bebè, questa mattina, 17 agosto, l’ex bonas di Avanti un altro ha raccontato una disavventura vissuta dalla coppia. A quanto pare, Sophie e Alessandro si sarebbero messi in viaggio, guidando per circa quaranta minuti, per per andare a far fare le ecografie a Celine. Peccato che, una volta arrivata, l’influencer si sarebbe accorta di aver sbagliato la data della visita. In realtà, l’appuntamento della piccola era fissato per un altro giorno e il viaggio è stato fatto a vuoto.

Fortunatamente, Basciano ha preso la cosa con ironia, come si può vedere dalla foto pubblicata da Sophie, in cui si vede il deejay ridere al volante. “Ops. Siamo andati a 40 minuti da casa per fare le ecografie a Celine. Arrivati lì mi sono accorta di aver sbagliato giorno. Non cambierò mai. Lui ormai poverino ride… si è rassegnato con me”, ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram.

Dunque, una gaffe epica da parte di Sophie, la quale, nonostante sia già mamma, non smette comunque di essere una ragazza di soli 22 anni. L’influencer ha affrontato l’equivoco con grande autoironia e non ha voluto privare i suoi followers del racconto di questa storia. Nel frattempo, la coppia continua a godersi le giornate estive. Certo è che quella di Sophie e Alessandro sta essendo un’estate piena di impegni e avventure. La coppia, infatti, ha viaggiato tantissimo spostandosi tra la Puglia, la Spagna, la Grecia.