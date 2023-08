Sophie Codegoni: “3 mesi di Celine”. Post fiume e reazioni

Sophie Codegoni ha festeggiato il terzo mesiversario della piccola Celine Blue, la figlia avuta insieme ad Alessandro Basciano lo scorso 12 maggio. La coppia, dopo essersi conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, non si è più separata. Terminata l’esperienza nel reality, la loro relazione si è consolidata sempre di più, tanto che lo scorso settembre il deejay le fece una sorprendente proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Pochi mesi dopo, l’influencer annunciò di essere incinta ed ecco che il loro amore è stato infine coronato con l’arrivo della piccola Celine.

In occasione del suo terzo mese di vita, Sophie ha condiviso sul suo profilo Instagram diverse foto della bambina e dell’indimenticabile percorso verso la maternità che ha vissuto fino ad ora, dalla gravidanza ai primi giorni di vita della bebè. Tra foto di lei con il pancione e della coppia in ospedale il giorno della nascita a scatti inediti di Celine, la Codegoni ha scritto queste commoventi parole dedicate a colei che è diventata la più grande gioia della sua vita:

3 Mesi..3 Mesi di noi..3 Mesi d’amore..3 Mesi di scoperte quotidiane. Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura. Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che avrebbe dipeso da noi. I mesi passavano e la voglia di vederti cresceva dentro di me…POI SEI ARRIVATA TU…non esistono parole per esprimere la felicità e l’amore che ho provato; le paure cominciavano a sparire perché i tuoi sguardi,le tue movenze mi rassicurano e mi fortificano giorno dopo giorno. Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere.

Sophie Codegoni e gli auguri per Celine: la reazione social

Il post è stato subito invaso da centinaia di commenti da parte dei fan di Sophie e della coppia ‘Basciagoni‘, che hanno fatto gli auguri alla piccola Celine. La coppia, infatti, continua ad avere ancora un grande fandom dopo la partecipazione al GF Vip, che li segue constantemente ed è molto attivo in ogni loro movimento social. In tantissimi si sono complimentati con l’ex Bonas di Avanti un altro, definendola una donna e una mamma fantastica, soprattutto considerando la sua giovane età. La codegoni, infatti, è diventata mamma giovanissima, a soli 21 anni.

Anche diversi personaggi noti hanno voluto lasciare un messaggio per l’ex vippona e la bambina, come ad esempio l’esperta di gossip Deianira Marzano, la modella e compagna di Sfera Ebbasta, Angelina Lacour, la sua ex coinquilina Lulu Selassiè e molti altri. Ovviamente, non poteva mancare il commento del papà di Celine, Alessandro Basciano, che oltre ad aver fatto gli auguri alla sua bambina, ha anche espresso la sua felicità nel vedere la foto postata da Sophie col pancione, dato che si tratta proprio di uno degli scatti preferiti della sua compagna.