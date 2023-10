Sophie Codegoni: “Io rovinata dalla chirurgia”, con Basciano “finita”

“Con la chirurgia estetica mi sono distrutta”. A parlare è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, in questi giorni al centro del gossip per via della crisi con Alessandro Basciano. La ragazza, diventata mamma da pochi mesi della piccola Celine Blue, è intervenuta ai microfoni di “È sempre Cartabianca”, trasmissione di Rete Quattro condotta da Bianca Berlinguer. Il talk ha dato spazio ad alcune donne che si sono affidate in modo esagerato al bisturi e ai ritocchini.

“Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e avevo una leggera asimmetria”, ha spiegato candidamente Sophie, facendo mea culpa ed invitando le donne, soprattutto quelle giovani, a non commettere i suoi stessi errori, vale a dire a cercare un modello estetico di perfezione inesistente attraverso la chirurgia.

“Le labbra – ha ammesso – le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle(le punture) ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori”. Dopo aver compreso di aver esagerato è corsa ai ripari, sottoponendosi a due trattamenti per ridurre le labbra. La Codegoni ha poi parlato della decisione di rifarsi il seno. E anche in questo caso ha spiegato di essersi resa conto di aver sbagliato:

“Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste”.

Un ruolo cruciale che hanno spinto le sue insicurezze a germogliare, ha raccontato sempre l’ex tronista, lo hanno giocato i social:

“Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”.

Voci di rottura su Basciano e Sophie: “La storia è finita”

Nel frattempo continua a ruggire il gossip sulla relazione di Sophie e Alessandro Basciano. Nelle scorse ore l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica ha affermato che la relazione “è finita”. In effetti tutto spinge a credere che la love story sia giunta al capolinea. Sono ormai settimane che il deejay e la neo mamma non si mostrano assieme e trascorrono la vita quotidiana lontani uno dall’altra. Sui social tantissimi fan sostengono appunto che l’amore sia sfiorito. Né Basciano né Sophie hanno smentito. In aggiunta, l’ex gieffina si è sfilata l’anello regalatole da Alessandro quando la chiese in sposa.

Unico segnale distensivo un cuoricino piazzato dal deejay sotto a un post recente della Codegoni. C’è però da dire che nello scatto c’era anche la loro figlia Celine Blue, il che spinge a pensare che la dolcezza di Basciano sia stata rivolta al suo frutto d’amore e non alla compagna, probabilmente già ex.