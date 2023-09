Basciano, Sophie si leva l’importante pegno d’amore: l’ora più buia

L’ex tronista di Uomini e Donne non indossa più l’anello con il quale Basciano l’aveva chiesto in sposa un anno fa

Pare non esserci pace per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La relazione sentimentale sarebbe appesa a un filo. C’è chi addirittura sostiene che il filo si sia già spezzato. Voci di una possibile rottura sono tornate a farsi tambureggianti dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne si è levata l’anello che il compagno le aveva regalato quando l’aveva chiesta in sposa un anno fa sul red carpet di Venezia. Il gesto di non indossare più il prezioso vale più di mille parole e fa presagire che la love story non sia riuscita a riemergere dalla crisi in cui è piombata.

A ciò va aggiunto che qualche giorno fa si è diffusa la voce di una litigata feroce tra i due ex volti di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni la scenata si sarebbe verificata innanzi a diverse persone. Sulla questione è calato il silenzio. A colpire è che i diretti interessati non hanno smentito alcunché, cosa che solitamente avviene quando circolano fake news. Per questo si è portati a pensare che forse non si è trattato di una falsità.

Tornando all’anello sfilato da Sophie, non c’è molto da dire: l’oggetto era il simbolo dell’amore vissuto con Basciano. Teoricamente doveva essere una garanzia sulle future nozze. Peccato che dopo la proposta di matrimonio, né il deejay né Sophie hanno mai più parlato del possibile arrivo dei fiori d’arancio.

Ora l’argomento è proprio fuori da qualsivoglia pensiero. C’è una profonda crisi da risolvere, casomai ci siano ancora i margini per ricucire e lo strappo non sia insanabile. La vicenda è resa ancor più complicata e delicata dal fatto che i due giovani sono diventati genitori della piccola Celine Blue nei mesi scorsi. Altrimenti detto, se sarà addio c’è anche da valutare la gestione del frutto d’amore, che deve avere la priorità al di là delle decisioni che verranno prese.

I più attenti sostengono inoltre che è evidente che Sophie stia passando un periodo complesso in quanto avrebbe perso non poco peso. In effetti la giovane, sui social, appare dimagrita.