Basciano e Sophie Codegoni, crac: “Bruttissima lite davanti a tutti”

Pare che il momento burrascoso vissuto da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sia ancora passato. Nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica, attivo su Instagram con il profilo ‘Investigatore Social’, ha raccontato che tra il deejay e l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stata una pesante lite innanzi a diversi testimoni. Rosica ha aggiunto che il rapporto sentimentale ha preso una piega per nulla rosea.

“Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile”, ha scritto in una Story Instagram il gossipparo. L’indiscrezione arriva a pochi giorni di distanza da quella che assicurava che la coppia era scoppiata. Si è poi saputo che non si era consumato lo strappo definitivo. Tuttavia si era compreso che i due ex gieffini non stavano navigando in buone acque. E pare che a oggi i problemi non siano risolti.

Era stata la stessa Codegoni a smentire la fine della relazione. La giovane mamma, dall’altro lato, aveva confessato che con Basciano stava vivendo un periodo tutt’altro che felice. A ciò va aggiunto che entrambi non si seguono più su Instagram. Lo scenario non è dei migliori e la situazione sembra che sia alquanto delicata.

Da quando è trapelato il momento no, sui cosiddetti ‘Basciagoni’ sono piovute una marea di critiche sul web, con una miriade di utenti che sostengono che aver fatto una figlia (i due sono diventati genitori della piccola Celine Blue nei mesi scorsi) poco dopo essersi conosciuti non sia stata la scelta migliore. C’è anche chi li ha difesi, invitando a non giudicare le situazioni personali e famigliari di una famiglia.

E pensare che soltanto un anno fa Basciano chiedeva in sposa Sophie sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Anche allora ci fu una cascata di biasimi. Tanti coloro che sibilarono che, uno, la proposta fu fatta in un posto non consono a determinati tipi di questioni; due, che il gesto fu più dettato dalla ricerca di visibilità che dal sentimento. Come è andata a finire? Che dell’organizzazione delle nozze non se ne è mai parlato, nemmeno per sbaglio.