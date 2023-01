Sophie Codegoni incinta, i kg in più: la scelta insolita ma sensata

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano la loro prima figlia. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sta mettendo su famiglia e i fan sono sempre più curiosi di scoprire nuovi dettagli. L’ex tronista di Uomini e Donne oggi li accontenta e apre il box delle domande su Instagram. Qui spiega qual è il suo rapporto con la bilancia, rivelando di aver preso una decisione su come gestire i chili in più.

In un’intervista su Chi, di recente, Sophie e Alessandro hanno risposto alle critiche e hanno svelato ulteriori dettagli su questa gravidanza. Ecco che ora la Codegoni risponde che non sa qual è il suo peso attuale a chi le chiede di rivelare quanti chili ha preso in questi cinque mesi. Si tratta di una domanda gettonata, come la stessa ex gieffina fa notare sul suo profilo Instagram. Infatti, solitamente i fan sono curiosi di scoprire quanti chili prendono i volti noti durante le loro gravidanze.

La Codegoni non potrà svelare questa curiosità al pubblico che la segue. Una scelta insolita, visto che solitamente si tiene conto dei chili in più che vengono preso durante una gravidanza. Comunque il suo peso è tenuto monitorato da un esperto ovvero dalla sua ginecologa, che la pesa abitualmente. Non sa se sta sbagliando, ma ha chiesto alla dottoressa di non rivelarle i chili presi in più e di tenere questa informazione per sé. Il motivo lo spiega la stessa Sophie:

“Non mi va di farmi condizionare. Non sono mai stata grande amica delle bilance, non mi piace, mi condizionano un pochino. Quindi non mi va di sapere, normalmente, quanto peso e quanto non peso. Mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa, indipendentemente dalla bilancia che peso segna. Quindi me la sto vivendo tranquillamente”

Una scelta insolita la sua, ma anche sensata. Sophie Codegoni vuole stare bene con il suo corpo senza basarsi sul numero riportato sulla bilancia, che può ostacolare la serenità e la salute di una persona. D’altronde l’ex tronista è sicura che il suo peso è tenuto sotto controllo da una persona esperta, la sua ginecologa. Dunque, non è un dato che lei sottovaluta in gravidanza. Semplicemente preferisce viversi questo periodo serenamente senza pensare a cosa può mangiare e cosa no. Il tutto, ovviamente, viene gestito da Sophie in modo che possa seguire un’alimentazione equilibrata, come spiega.

“Mangio bene, ma lo faccio per una questione di salute e non di peso. Non mi voglio fissare e dire ‘no quello non lo mangio’. Se ho voglia di mangiare una schifezza, me la mangio senza problemi. Però credo anche che l’equilibrio sia fondamentale un po’ in tutto. Quindi non fa bene mangiare tutto il giorno pizza e nutella, come non va bene neanche mangiare soltanto finocchi e pollo per la paura di prendere qualche chilo in più”

In questo periodo, Sophie sa di avere delle necessità diverse in quanto porta in grembo il suo primo figlio. Pertanto, tenta di ascoltare di più il suo corpo e di mangiare un po’ di più del solito. Soprattutto cerca di mangiare tutto e di seguire una dieta che sia equilibrata e completa. Inizialmente ha fatto un po’ fatica a seguire questa linea, per poi riuscire a seguirla senza difficoltà.

Attualmente Sophie Codegoni è alla 21esima settimana di gravidanza. Tra circa sette giorni entra nel sesto mese. “Vi giuro il tempo sta volando, mancano tre mesi e mezzo all’arrivo di Celine. Dicono che verso l’ottavo mese il tempo si ferma”, afferma entusiasta la compagna di Alessandro Basciano.