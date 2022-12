Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno da poco dato la notizia di aspettare un figlio. Sabato 3 dicembre sono stati ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin dove hanno scoperto il sesso del bebè. Avranno una bimba e si chiamerà Celine. Notizia spoilerata da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 5 dicembre del Grande Fratello Vip. Programma grazie al quale si sono conosciuti e innamorati. Oggi, 7 dicembre, la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato di questo momento felice e dove ha risposto alle critiche.

Gli ex gieffini hanno raccontato che la gravidanza non è stata cercata ma che sono pronti ad affrontarla. Sono molto felici e come dice Sophie è arrivata al momento giusto: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”.

L’ex tronista ha raccontato che Alessandro quando le ha dato la notizia non ci ha creduto. Motivo? Sophie, di recente, gli aveva fatto uno scherzo dicendogli proprio di essere incinta, seppur non era vero. Cosi quando ha davvero scoperto la dolce attesa lui, inizialmente, non le ha dato retta.

Basciano e Codegoni hanno anche dovuto affrontare diverse critiche. Ai due ragazzi viene contestata soprattutto la giovane età di Sophie e il fatto che stiano insieme da meno di un anno. Basciano ha replicato così: “Ha solo ventuno anni e stiamo insieme da meno di uno? Non c’è un momento giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro”.

La Codegoni ha dichiarato di aver sempre desiderato di voler diventare madre giovane e che non c’è un tempo giusto per farlo. Sicuramente c’è un po’ di paura, ma la gioia fa superare ogni timore del caso:

“Io ho sempre detto che sarei diventata mamma a vent’anni, ma non intendevo proprio a vent’anni (sorride, ndr). Però, ho anche letto dei commenti… Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo (quasi un anno). Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Noi sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo. Sono giovane è vero, ci può essere un po’ di paura, ma io sono contenta”.

Il deejay ha già un figlio, Nicolò, nato dalla precedente relazione con Clementina Deriu. Al bambino hanno dato la notizia ed è stato contento visto che proprio poco tempo prima aveva manifestato il desiderio di avere un fratellino o una sorellina. Alla domanda se anche la Deriu abbia preso bene la notizia l’ex vippone ha risposto:

“Pensavo, come dire, peggio, lei mi ribadisce sempre di essere presente con nostro figlio, poi ognuno di noi ha la sua vita, io la mia, lei la sua… Sicuramente è un po’ macchinosa l’organizzazione, ma ce la facciamo. Per fortuna lei stravede per Sophie, ma del resto come fai a non volere bene a Sophie?”.

Anche la modella è stata concorde nel dire che Clementina con lei è sempre stata “gentile, affettuosa, sempre col sorriso e pronta ad accoglierci quando stiamo insieme”. Evidentemente l’ex Basciano ha cambiato idea. Quando Alessandro si mise insieme a Sophie e disse che un figlio non lo avrebbe escluso, Deriu tuonò:

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.

Dunque i Basciagoni, dopo la proposta di matrimonio sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia, sono pronti ad accogliere la piccola Celine che nascerà in primavera.