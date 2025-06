Sophie Codegoni in vacanza attaccata come madre: la dura replica

Critiche per Sophie Codegoni, che si ritrova a dover replicare per proteggere il suo ruolo di madre. Infatti, le accuse riguardano proprio una sua decisione presa come mamma. L’influencer è stata accusata di non essere una buona madre perché le capita di organizzare delle vacanze. Sebbene la figlia Celine Blue resti per lei sempre una priorità, Sophie non ha alcuna intenzione di annullarsi e mettere da parte sé stessa.

In queste ore, Sophie condivide una Storia su Instagram per spiegare cosa sta accadendo. La Codegoni, che di recente ha affrontato duri scontri con l’ex compagno Alessandro Basciano, fa notare che alcuni utenti social le hanno segnalato che non dovrebbe andare in vacanza, in quanto mamma. Sembra che queste persone siano convinte che, come madre, l’ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe restarsene a casa chiusa.

Questa cosa Sophie fatica a capirla. Così replica a queste pesanti accuse, facendo notare che anche se si è mamme non bisognerebbe mai annullarsi:

“Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me. Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po’ ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale”

La stessa Codegoni fatica a gestire il ruolo di mamma senza annullarsi, trascorrendo ogni giorno della sua vita al fianco della piccola Celine Blue. Per staccare un attimo la spina, Sophie trova la forza di godersi un po’ di tempo per sé stessa. Ogni volta che decide di partire, l’influencer si ritrova a dover affrontare questo tipo di messaggi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip trova che sia sbagliato “pensare che una mamma debba essere solo mamma”.

Ogni genitore, che sia una mamma o un papà, dovrebbe avere il diritto di staccare dalla quotidianità per ritrovare sé stessi, secondo Sophie. Ma è chiaro che non tutti possono pensarla allo stesso modo. Ognuno dovrebbe, però, vivere la propria vita come meglio crede, nella consapevolezza che essere genitore è una responsabilità, indipendentemente da una vacanza. La Codegoni, come ogni altra mamma, dovrebbe essere libera di viversi il suo essere mamma come meglio crede, nel rispetto della sua bambina, senza dover ricevere necessariamente delle critiche così feroci.