Basciano-Codegoni nuovo capitolo, il dj: “Si chiude il sipario”

Per mesi Alessandro Basciano ha mantenuto il silenzio sulla questione familiare che lo riguarda. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha cercato di mantenere una certa privacy sul rapporto con la figlia e l’ex compagna, ma oggi è stato costretto a tornare sull’argomento. Attraverso una storia Instagram ha rivelato gli ultimi dettagli sulla vicenda per poi concludere con una frase che ha incuriosito molto i follower: “Si chiude il sipario”. Ma cosa significa?

Basciano, nuove dichiarazioni sull’ex compagna Sophie

Alessandro Basciano torna a parlare della vicenda familiare che lo vede coinvolto, prendendo le distanze da tutte le presunte false dichiarazioni diffuse negli ultimi mesi. Da parte sua, sente in dovere di restare ancora in silenzio, almeno fino a quando non avrà l’opportunità di esprimersi nelle sedi opportune.

Ha voluto, però, sottolineare di essere attualmente supportato e sostenuto da giudici competenti, come quello della sezione famiglia di Milano che sta seguendo il caso, e che gli ha riconosciuto tutti i diritti sulla figlia, nonostante le continue manipolazioni mediatiche subite.

“Non entrerò più in merito alla questione come ho sempre cercato di fare se non per provare a difendermi da chi ha venduto il padre di sua figlia per il successo – si legge – […] si chiude il sipario”.

Il dj volta pagina

Secondo le ultime dichiarazioni, il dj sembrerebbe intenzionato a voltare pagina e a proseguire la sua vita pensando solo ed esclusivamente al bene di sua figlia, che per lui è una priorità. Sophie Codegoni, ormai, è un capitolo chiuso. Tra loro c’è stata una bella storia d’amore che, però, non ha avuto il lieto fine, anzi, si è rivelata dannosa soprattutto per Basciano che oggi si ritrova a dover affrontare una situazione complessa da risolvere.

Il servizio a Le Iene

L’intervista che Sophie Codegoni ha rilasciato ai microfoni di Le Iene ha fatto infuriare Alessandro Basciano. Ma cosa ha dichiarato l’ex fidanzata del dj? L’influencer ha affermato di sentirsi sola e di non aver mai immaginato che la denuncia nei confronti del padre di sua figlia l’avrebbe catapultata in una vicenda che sembra essere infinita. Il suo intento, infatti, era quello di chiudere la questione, non di alimentarla. A quanto pare, però, Basciano non l’ha presa bene.

Davanti alle telecamere, Sophie ha lanciato un appello all’ex compagno: affrontare la situazione con più intelligenza rispetto a quanto fatto finora. Non ha nessuna intenzione di continuare con battaglie mediatiche. Il bene della figlia è la priorità, ed è per questo che vorrebbe che ci fosse un po’ di tranquillità e un rapporto civile tra loro.

Eppure, è proprio lei la prima a rilasciare interviste e dichiarazioni. Che sia un modo per generare hype? Il web si divide: da un lato c’è chi prende le difese della giovane madre, dall’altro chi, invece, è dalla parte del dj.