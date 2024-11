Sophie Codegoni in procura: denuncia a Basciano, cosa non torna

Procedono le indagini su Alessandro Basciano, accusato di stalking dall’ex fidanzata Sophie Codegoni che, nelle scorse ore, si è recata negli uffici della Procura di Milano per essere ascoltata nuovamente nell’ambito del fascicolo scaturito dalle sue denunce. Proprio per via delle sue azioni legali, il deejay è stato arrestato e successivamente scarcerato (dopo solamente 48ore) dalla stessa giudice che aveva emesso la custodia cautelare.

All’audizione con protagonista l’influencer hanno preso parte il pm Antonio Pansa e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Gli inquirenti stanno cercando di far luce sui punti oscuri della vicenda che appare più ingarbugliata di quel che si credeva. Uno dei nodi da sciogliere è il presunto ritiro da parte della Codegoni della prima querela del 9 dicembre 2023. Basciano sostiene che l’ex compagna abbia deciso per la remissione della denuncia lo scorso febbraio. Nel fascicolo d’indagine, però, non c’è traccia di tale fatto. Quindi? Chi sta dicendo la verità?

Da fonti investigative, fa sapere l’AdnKronos, non risulta che la querela sia stata ritirata. Perlomeno non ce ne è traccia nel fascicolo della procura di Milano. Negli atti che hanno tra le mani oggi gli inquirenti figura una scrittura privata risalente al 26 febbraio 2024 in cui l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, “si determina”, nell’ambito di una causa civile, a ritirare la querela, con Basciano che accetta la remissione. Tale promessa, però, non sarebbe stata rispettata.

Risulta infatti che Codegoni non ha mai rimesso la denuncia e questo sarebbe il motivo per cui le accuse contro l’ex fidanzato e padre di sua figlia hanno spinto gli inquirenti a emettere prima un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e poi ad ordinare la scarcerazione.

Sophie Codegoni e Basciano: la faccenda della scrittura privata

Riassumendo: Sophie Codegoni ha denunciato Basciano per la prima volta a dicembre 2023, poi, a febbraio 2024, ha firmato una scrittura privata, assieme al suo avvocato dell’epoca, siglata anche da Basciano e il suo legale. In quest’atto l’influencer s’impegnava a ritirare la querela. L’ex tronista, però, non avrebbe mantenuto la promessa a ritirare le accuse penali contro Basciano nell’ambito di un procedimento civile legato all’affidamento della loro figlia.

Così le indagini sono andate avanti fino all’arresto. E poi? Poi l’avvocato di Basciano ha mostrato agli inquirenti la scrittura privata, cruciale per lo scarceramento del suo assistito. Codegoni, in procura, è stata chiamata per chiarire tale questione, oltreché per dare ulteriori dettagli della sua relazione con il deejay.